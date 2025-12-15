رئیس اتاق بازرگانی گفت: پس از اجرای طرح سه نرخی شدن بنزین، مصرف سوخت ۴۰ درصد کاهش یافته و خوشبختانه وفاق خوبی بین مردم و مسئولان در این زمینه شکل گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: در این تحول نرخ بنزین تحولی در معیشت مردم اتفاق افتاد، اما همکاری مردم نشانگر وفاق ملی و همدلی مردم با سیاست‌های دولت است و خوشبختانه سه نرخی شدن قیمت بنزین بدون آنکه اتفاقی در کشور بیفتد انجام شد.

وی افزود: مطابق صحبت‌های آقای عارف، معاون اول رئیس در اول روزی که قیمت بنزین اصلاح شد ۴۰ درصد مصرف بنزین در کشور کاهش پیدا کرد. این مسئله هم در موضوع ترافیک و محیط زیست اثرات خوبی دارد. امیدواریم این برنامه‌ها در سیاست‌های دولت ادامه پیدا کند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با اشاره به استفاده غیرمنطقی از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف تاکید کرد: مشکلی در تامین این کارت‌ها اتفاق افتاده، اما اتاق بازرگانی هیچ کار غیرمنطقی در این زمینه انجام نمی‌دهد. البته این کار جزو تکالیف و برنامه‌های اتاق است که در کمیسیون‌ها و تشکل‌ها بررسی خواهد شد.

حسن‌زاده همچنین درباره کمبود نهاده‌های دامی و مشکلات متعاقب آن برای دامداری‌ها بیان کرد: این مسئله در تامین غذای مردم اختلالاتی ایجاد کرده بود که قرار شد تمامی نیاز دامداری‌ها و مرغداری‌ها تامین و به استان‌ها بارگذاری شود. انشالله در روز‌های آینده هیچگونه کمبودی در این زمینه وجود نخواهد داشت.

وی اظهار کرد: ما کاملاً ذخیره لازم را تا پایان سال در بخش کالا‌های اساسی داریم که نشان دهنده همکاری خوب قشر توزیع و تولید در کشور است.

برچسب ها: اتاق بازرگانی ، نرخ بنزین
خبرهای مرتبط
تکمیل زیرساخت‌های کریدور شمال-حنوب در اولویت همکاری‌های مشترک قرار گیرد
دفتر خدمات صادرات ایران در آستانه راه‌اندازی می‌شود
رضایی:
سقف صادرات با کارت بازرگانی چقدر است؟ + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
افزایش لجام گسیخته قیمت مسکن از طریق حذف ماده ۵۰
واریز سود سهام عدالت از شایعه تا واقعیت؛ اعلام زمان دقیق واریز منوط به همکاری شرکت‌ها
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۲۴ آذرماه
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۴ آذرماه ۱۴۰۴
بخشنامه ساعت کاری جدید دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد
بارش برف و باران تا جمعه در پایتخت؛ هوا سردتر می‌شود
سال آینده از واردات بنزین بی نیاز خواهیم شد+فیلم
قیمت‌های جدید لبنیات مصوب شد
اعلام جزئیات پیش فروش بلیت قطار برای ایام ماه رجب / ورود قطار‌های نو به حوزه مسافری کشور+فیلم
سامانه بومی معاملات بورس سال آینده زیر بار می‌رود/ ویژگی‌های سامانه جدید چیست؟+ فیلم
آخرین اخبار
کاهش ۴۰ درصدی مصرف بنزین بعد از سه‌نرخی شدن
بارش برف و باران تا جمعه در پایتخت؛ هوا سردتر می‌شود
صدور مجوز پذیره‌نویسی ۳ صندوق نقره تا پایان هفته جاری
تصویربرداری ۸۴ هزار کیلومتر از راه‌های کشور
کاهش حمل بار کالا‌های اساسی به دلیل کاهش بارندگی/ ناوگان تجاری کشور در وضعیت نامطلوبی قرار دارند
ابر بدهکارهای شرکت فرودگاه‌ها اعلام شد/ بدهی ۷ همتی ایرلاین ها به فرودگاه‌ها + فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۲۴ آذرماه
زمان ترخیص کالا‌ها از تاریخ کوتاژ اداری تا صدور پروانه گمرکی ۷ روز است
مصرف گاز در استان تهران به ۹۱ میلیون مترمکعب رسید
۸۰ درصد از فرودگاه‌های کشور کمتر از یک میلیون مسافر در سال دارند
نهاده‌های دامی ظرف ۴۸ ساعت در سامانه بازارگاه بارگذاری شد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۴ آذرماه ۱۴۰۴
بدهی ۱۵ میلیون دلار ایران ایر به فرودگاه‌های خارجی+ فیلم
قیمت‌های جدید لبنیات مصوب شد
پیشرفت ۹۰ درصدی ابر پروژه خط لوله نهم انتقال گاز سراسری
تخصیص ارز به ثبت سفارش‌های زیر ۱۰۰ هزار دلار در تالار دوم مرکز مبادله ایران کلید خورد
افزایش بیش از ۷۲ هزار واحدی شاخص کل بورس
خودکفایی در محصولات کشاورزی بدون دانش امکان پذیر نیست+ فیلم
اجرای طرح تشدید نظارت و بازرسی کالاهای اساسی ویژه شب یلدا در استان تهران
تولیدات صنعتی عامل اصلی تغییر اقلیم و تهدید امنیت غذایی
الگوی کشت محصولات گلخانه ای و زراعت چوب تا پایان سال ابلاغ می شود+ فیلم
مالیات بر سوداگری ابزاری برای ساماندهی نقدینگی و افزایش عدالت اقتصادی است
به آزاد سازی قیمت بلیت هواپیما اعتقادی نداریم/ هواپیما‌های عملیاتی به ۱۵۰ فروند رسید+ فیلم
صورتحساب الکترونیک؛ گامی در جهت انضباط مالیاتی و پایان کاغذبازی اصناف
آخرین جزئیات میدان گازی آرش اعلام شد/ اتمام راه‌آهن چابهار _ زاهدان تا پایان سال+ فیلم
کیفیت آب شرب خط قرمز ماست
سال آینده از واردات بنزین بی نیاز خواهیم شد+فیلم
احداث هزار کیلومتر خطوط لوله انتقال گاز تا پایان سال هدف گذاری شده است
حداقل ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای مبارزه با آفت ملخ صحرایی نیاز است
از قرار گرفتن در حاشیه رودخانه‌ها اجتناب کنید