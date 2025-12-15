رئیس اتاق بازرگانی گفت: پس از اجرای طرح سه نرخی شدن بنزین، مصرف سوخت ۴۰ درصد کاهش یافته و خوشبختانه وفاق خوبی بین مردم و مسئولان در این زمینه شکل گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - صمد حسنزاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: در این تحول نرخ بنزین تحولی در معیشت مردم اتفاق افتاد، اما همکاری مردم نشانگر وفاق ملی و همدلی مردم با سیاستهای دولت است و خوشبختانه سه نرخی شدن قیمت بنزین بدون آنکه اتفاقی در کشور بیفتد انجام شد.
وی افزود: مطابق صحبتهای آقای عارف، معاون اول رئیس در اول روزی که قیمت بنزین اصلاح شد ۴۰ درصد مصرف بنزین در کشور کاهش پیدا کرد. این مسئله هم در موضوع ترافیک و محیط زیست اثرات خوبی دارد. امیدواریم این برنامهها در سیاستهای دولت ادامه پیدا کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با اشاره به استفاده غیرمنطقی از کارتهای بازرگانی یکبار مصرف تاکید کرد: مشکلی در تامین این کارتها اتفاق افتاده، اما اتاق بازرگانی هیچ کار غیرمنطقی در این زمینه انجام نمیدهد. البته این کار جزو تکالیف و برنامههای اتاق است که در کمیسیونها و تشکلها بررسی خواهد شد.
حسنزاده همچنین درباره کمبود نهادههای دامی و مشکلات متعاقب آن برای دامداریها بیان کرد: این مسئله در تامین غذای مردم اختلالاتی ایجاد کرده بود که قرار شد تمامی نیاز دامداریها و مرغداریها تامین و به استانها بارگذاری شود. انشالله در روزهای آینده هیچگونه کمبودی در این زمینه وجود نخواهد داشت.
وی اظهار کرد: ما کاملاً ذخیره لازم را تا پایان سال در بخش کالاهای اساسی داریم که نشان دهنده همکاری خوب قشر توزیع و تولید در کشور است.