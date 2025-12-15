دولت استرالیا در پی تیراندازی مرگبار در ساحل باندی سیدنی که حداقل ۱۶ نفر کشته بر جای گذاشت، قول تقویت قوانین سلاح و ایجاد یک ثبت ملی اسلحه را داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - استرالیا روز دوشنبه با آغاز مراسم برای قربانیان مرگبارترین تیراندازی جمعی این کشور در نزدیک به ۳۰ سال گذشته، قول داد قوانین سختتری برای سلاح وضع کند. در این حادثه پلیس پدر و پسری را متهم کرد که در یک جشن یهودی در ساحل معروف باندی سیدنی ۱۵ نفر را کشتهاند.
پلیس در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که مهاجم مسنتر ۵۰ ساله در صحنه کشته شد و مجموع کشتهها به ۱۶ نفر رسید، در حالی که پسر ۲۴ ساله او در بیمارستان در وضعیت بحرانی به سر میبرد.
پلیس نام مظنونان را فاش نکرده است، اما شبکه ملی ایبیسی و سایر رسانهها آنها را ساجد اکرم و پسرش نوید اکرم شناسایی کردهاند. شبکه خبریایبیسی گزارش داد که دو پرچم گروه تروریستی داعش در خودروی مهاجمان یافت شده است.
این حادثه این سؤال را مطرح کرده که آیا قوانین سلاح استرالیا — که از سختترین قوانین در جهان است — نیاز به بازنگری دارد. پلیس گفته است که مظنون مسنتر از سال ۲۰۱۵ مجوز حمل سلاح داشته و شش سلاح ثبتشده در اختیار داشته است.
مهاجمان عصر روز یکشنبه به مدت ۱۰ تا ۲۰ دقیقه بر حاضران در مراسم حنوکا آتش گشودند و مردان، زنان و کودکان را به رگبار بستند، در حالی که شناگران وحشتزده فرار میکردند.
قربانیان بین ۱۰ تا ۸۷ سال سن داشتند. بر اساس مصاحبهها، اعلام مقامات و گزارش رسانههای محلی، در میان آنها یک خاخام پدر پنج فرزند، یک بازمانده هولوکاست، یک زن اسلواکی و یک دختر ۱۰ ساله حضور داشتند. پلیس گفت ۴۰ نفری که پس از حمله به بیمارستان منتقل شدند، شامل دو مأمور پلیس بودند که وضعیتشان جدی، اما پایدار است.
آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، پس از گذاشتن گل در ساحل باندی به خبرنگاران گفت: «آنچه دیروز دیدیم عملی از شرارت محض، یک اقدام یهودستیزی، یک اقدام تروریستی بود.»
آلبانیزی گفت کابینه او موافقت کرده است قوانین سلاح را تقویت کند و روی یک ثبت ملی اسلحه کار کند تا به جنبههایی مانند تعداد سلاحهای مجاز توسط مجوزهای سلاح و مدت اعتبار آنها رسیدگی شود.
وی پیش از تشکیل جلسه کابینه به خبرنگاران گفت: «شرایط مردم میتواند تغییر کند. مردم میتوانند در طول یک دوره رادیکال شوند. مجوزها نباید دائمی باشند.»
مقامات امنیتی گفتند یکی از مهاجمان برای مقامات شناخته شده بود، اما تهدید فوری محسوب نمیشد.
مال لانیون، کمیسر پلیس نیو ساوت ولز، به خبرنگاران گفت: «ما بسیار در حال بررسی سابقه هر دو نفر هستیم. در این مرحله، اطلاعات بسیار کمی درباره آنان داریم.»
آلبانیزی گفت رهبران جهانی از جمله دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، تسلیت و پشتیبانی خود را اعلام کردهاند.
تیراندازیهای روز یکشنبه جدیترین مورد در میان رشته حملات یهودستیزانه به کنیسهها، ساختمانها و خودروها در استرالیا از زمان آغاز جنگ اسرائیل در غزه در اکتبر ۲۰۲۳ بوده است.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، گفت به آلبانیزی هشدار داده که حمایت استرالیا از تشکیل دولت فلسطینی، یهودستیزی را تشدید خواهد کرد.
تیراندازیهای جمعی در استرالیا — یکی از امنترین کشورهای جهان — نادر است. حمله روز یکشنبه بدترین حادثه از سال ۱۹۹۶ بوده، زمانی که یک مسلح در سایت گردشگری پورت آرتور در ایالت تاسمانی ۳۵ نفر را کشت.
جمعیت یهودیان استرالیا حدود ۱۵۰ هزار نفر از ۲۷ میلیون نفر جمعیت این کشور است و تخمین زده میشود حدود یک سوم آنان در حومه شرقی سیدنی از جمله باندی زندگی میکنند.
