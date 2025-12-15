باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دادگاه تجدید نظر دیوان بین‌المللی کیفری، درخواست تجدید نظر اسرائیل مبنی بر بی‌اعتبار بودن تحقیقات درباره جنایات جنگی در غزه پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ را رد کرده و حکم جلب نوامبر ۲۰۲۴ برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و یوآو گالانت، وزیر جنگ پیشین این رژیم را تأیید کرد.

اسرائیل بار‌ها برای لغو احکام جلب درخواست تجدیدنظر کرده است، از جمله چالش علیه صلاحیت دیوان در فلسطین و تلاش برای رد صلاحیت کریم خان، دادستان کل دیوان، به ادعای فقدان بی‌طرفی.

بر اساس ارجاع دولت فلسطین در سال ۲۰۱۸، دیوان بین‌المللی کیفری در سال ۲۰۲۱ تحقیقات درباره جنایات جنگی در فلسطین اشغالی را آغاز کرد. با این حال، از نوامبر ۲۰۲۳، آفریقای جنوبی، بنگلادش، کومور، بولیوی، جیبوتی، شیلی و مکزیک هفت ارجاع دیگر ارائه کرده‌اند.

منبع: خبرگزاری فرانسه