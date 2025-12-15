باشگاه خبرنگاران جوان - امین نیاکان گفت: طی نامه‌ای به تمامی مراکز درمانی استان، دستورالعمل جامعی برای افزایش سطح آمادگی در برابر مخاطرات احتمالی ناشی از آب‌گرفتگی و سیل صادر شده است.

او افزود: این دستورالعمل بر حوزه‌های زیرساخت، نیروی انسانی، تجهیزات و مدیریت بحران تمرکز دارد و تمامی بیمارستان‌ها موظف به اجرای دقیق آن هستند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز تصریح کرد: در بخش تقویت زیرساخت‌های حیاتی، تمامی بیمارستان‌ها باید نسبت به بررسی و پاک‌سازی مسیر‌های دفع آب‌های سطحی، ناودان‌ها و کانال‌ها اقدام کنند و کنترل ایمنی سیستم برق اضطراری شامل UPS و ژنراتور‌ها و همچنین اطمینان از عایق بودن اتاق‌های حساس نظیر اتاق برق، سرور، داروخانه و بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) در برابر نفوذ آب، در اولویت قرار گیرد.

نیاکان ادامه داد: ارزیابی دقیق مسیر‌های دسترسی آمبولانس‌ها و ورودی‌های اورژانس و پیش‌بینی مسیر‌های جایگزین در صورت بروز آب‌گرفتگی، از دیگر محور‌های مورد تأکید در این دستورالعمل است.

او با اشاره به آمادگی نیروی انسانی و تجهیزات گفت: نیرو‌های اورژانس، تأسیسات، حفاظت فیزیکی و خدمات در حالت آماده‌باش کامل قرار می‌گیرند و پیش‌بینی لازم برای تأمین نیروی جایگزین در صورت عدم حضور برخی کارکنان انجام می‌شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: در حوزه تجهیزات نیز کنترل موجودی دارو‌های حیاتی، سرم‌ها، تجهیزات احیاء و حفاظت از تجهیزات پزشکی حساس در برابر رطوبت و نوسان برق الزامی است.

نیاکان با بیان اینکه اقدامات اضطراری در ورودی‌ها و طبقات زیرین مراکز درمانی اهمیت ویژه‌ای دارد، اظهار کرد: آماده‌سازی و استقرار کیسه‌های شن (Sandbag) در تمامی ورودی‌های همکف، زیرزمین‌ها، پارکینگ‌ها و رمپ‌ها باید به‌صورت کامل انجام شود.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در روز دوشنبه ۲۴ آذر، وی در پایان تأکید کرد: مدیریت خطر بلایای بیمارستانی باید فعال شده و عملکرد خطوط تلفن، سیستم‌های بی‌سیم و شبکه اطلاعات بیمارستانی (HIS) به‌دقت مورد بررسی قرار گیرد تا در شرایط بحرانی، ارتباطات مراکز درمانی دچار اختلال نشود.

منبع: علوم پزشکی شیراز