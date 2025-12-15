معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با اشاره به هشدار‌های مکرر اداره‌کل هواشناسی استان فارس مبنی بر بارش‌های سنگین در روز‌های آینده از آماده‌باش بیمارستان‌های فارس برای مقابله با حوادث احتمالی ناشی از بارش‌ها و سیل خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امین نیاکان گفت: طی نامه‌ای به تمامی مراکز درمانی استان، دستورالعمل جامعی برای افزایش سطح آمادگی در برابر مخاطرات احتمالی ناشی از آب‌گرفتگی و سیل صادر شده است.

او افزود: این دستورالعمل بر حوزه‌های زیرساخت، نیروی انسانی، تجهیزات و مدیریت بحران تمرکز دارد و تمامی بیمارستان‌ها موظف به اجرای دقیق آن هستند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز تصریح کرد: در بخش تقویت زیرساخت‌های حیاتی، تمامی بیمارستان‌ها باید نسبت به بررسی و پاک‌سازی مسیر‌های دفع آب‌های سطحی، ناودان‌ها و کانال‌ها اقدام کنند و کنترل ایمنی سیستم برق اضطراری شامل UPS و ژنراتور‌ها و همچنین اطمینان از عایق بودن اتاق‌های حساس نظیر اتاق برق، سرور، داروخانه و بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) در برابر نفوذ آب، در اولویت قرار گیرد.

نیاکان ادامه داد: ارزیابی دقیق مسیر‌های دسترسی آمبولانس‌ها و ورودی‌های اورژانس و پیش‌بینی مسیر‌های جایگزین در صورت بروز آب‌گرفتگی، از دیگر محور‌های مورد تأکید در این دستورالعمل است.

او با اشاره به آمادگی نیروی انسانی و تجهیزات گفت: نیرو‌های اورژانس، تأسیسات، حفاظت فیزیکی و خدمات در حالت آماده‌باش کامل قرار می‌گیرند و پیش‌بینی لازم برای تأمین نیروی جایگزین در صورت عدم حضور برخی کارکنان انجام می‌شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: در حوزه تجهیزات نیز کنترل موجودی دارو‌های حیاتی، سرم‌ها، تجهیزات احیاء و حفاظت از تجهیزات پزشکی حساس در برابر رطوبت و نوسان برق الزامی است.

نیاکان با بیان اینکه اقدامات اضطراری در ورودی‌ها و طبقات زیرین مراکز درمانی اهمیت ویژه‌ای دارد، اظهار کرد: آماده‌سازی و استقرار کیسه‌های شن (Sandbag) در تمامی ورودی‌های همکف، زیرزمین‌ها، پارکینگ‌ها و رمپ‌ها باید به‌صورت کامل انجام شود.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در روز دوشنبه ۲۴ آذر، وی در پایان تأکید کرد: مدیریت خطر بلایای بیمارستانی باید فعال شده و عملکرد خطوط تلفن، سیستم‌های بی‌سیم و شبکه اطلاعات بیمارستانی (HIS) به‌دقت مورد بررسی قرار گیرد تا در شرایط بحرانی، ارتباطات مراکز درمانی دچار اختلال نشود.

منبع: علوم پزشکی شیراز

برچسب ها: بیمارستان ها ، حوادث ، بارش ها در فارس ، سیل ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
