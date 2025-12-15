باشگاه خبرنگاران جوان _ رضا شکاریان اظهار کرد: بررسی و تطبیق تصاویر توسط کارشناسان طرح حفاظت از یوزپلنگ آسیایی، حاکی است یکی از یوزهای مشاهدهشده با کد شناسایی TR-CH۰۰۶-F موسوم به «هلیا» است که پیشتر در مرز شمالی پناهگاه حیاتوحش میاندشت ثبت و شناسایی شده بود.
وی با بیان اینکه در ثبت جدید، حضور این یوز ماده در داخل محدوده امن پناهگاه تایید شد، افزود: این جابهجایی و حضور در قلب پناهگاه، علاوه بر تایید شناساییهای قبلی، نشان میدهد که شرایط امنیتی زیستگاه و وضعیت طعمههای طبیعی در داخل پناهگاه مطلوب بوده و این مادهیوز توانسته با موفقیت تولههای خود را پرورش دهد.
مدیرکل حفاظت محیطزیست خراسان شمالی خاطرنشان کرد: برقراری امنیت در منطقه که با تلاش شبانه روزی محیط بانان حاصل شده موجب تامین و ارتقای امنیت زیستگاه برای این گربه سان زیبا است.
وی گفت: افزایش قابل توجه جمعیت آهو به عنوان طعمه یوز آسیایی و مدیریت سگ های گله در منطقه از عواملی است که باعث افزایش امنیت زیستگاه شده است.
مدیرکل حفاظت محیطزیست خراسان شمالی با اشاره به اهمیت این ثبت اظهار کرد: مشاهده همزمان چند قلاده یوزپلنگ، بهویژه مادهای موفق در زادآوری، نشانهای امیدوارکننده از اثربخشی اقدامات حفاظتی، حضور موثر محیطبانان و پایداری نسبی زیستگاه در پناهگاه حیاتوحش میاندشت است.
شکاریان بر تداوم پایشهای علمی، تقویت حفاظت میدانی و حمایت همهجانبه از زیستگاههای یوزپلنگ آسیایی در استان تاکید کرد.
نیمه آبان ماه امسال نیز پنج قلاده یوزپلنگ آسیایی شامل یک یوز ماده بههمراه چهار توله در شمال پناهگاه حیاتوحش میاندست جاجرم مشاهده و تصویربردای شدند.
مجموعه میاندشت شامل پناهگاه حیات وحش میاندشت و پارک ملی ضامن آهو با مساحتی بیش از ۸۵ هزار هکتار دومین زیستگاه پرجمعیت آهو در کشور و یکی از بهترین زیستگاه های یوزپلنگ آسیایی محسوب میشود.
میاندشت شهرستان جاجرم زیستگاه حیات وحش شاخصی مانند آهو، گربه وحشی، کاراکال، کفتار، هوبره، قوچ و میش وحشی و زاغ بور است.
منبع ایرنا