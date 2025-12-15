باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام جمعه - علی قدمیاری، مدیرعامل یک شرکت دانشبنیان، با اشاره به تحولات اساسی در حوزه آموزش، بر لزوم حرکت جدی دانشگاهها و ساختار آموزشی کشور به سمت استفاده از ابزارها و روشهای نوین تأکید کرد و گفت: این ابزارها، به ویژه در زمینه آموزش، به شکل سامانههای هوشمند و دستیارهای آموزشی قابل بهرهبرداری هستند.
مدیرعامل این شرکت دانشبنیان نهادینهسازی آموزش مجازی و بهرهمندی از فناوریهای نوظهور را از الزامات اساسی تحول آموزشی دانست و افزود: این رویکرد میتواند به افزایش بهرهوری، تسریع در ارائه خدمات آموزشی و تحقق عدالت آموزشی کمک کند. امروز جامعه، خانوادهها و دانشآموزان با سرعت بیشتری در حال پیشرفت هستند و بنابراین نظام آموزشی نیز باید خود را با این روند همگام کند.
قدمیاری همچنین به تغییر نگرش نسبت به مفهوم مدرسه اشاره کرد و توضیح داد: مدرسه تنها یک فضای فیزیکی نیست، بلکه شامل مجموعهای از عناصر مانند معلم، دانشآموز، خانواده و محیط یادگیری است. با این حال، روندهای جهانی نشان میدهند که این مفهوم در حال تغییر است. اگرچه توسعه فیزیکی مدارس اهمیت دارد، اما به تنهایی نمیتواند پاسخگوی نیازهای متنوع آموزشی باشد و باید در کنار آن از آموزش مجازی و ابزارهای نوین استفاده کرد.
مدیرعامل این شرکت دانشبنیان همچنین به نقش فناوری در حمایت از دانشآموزان با شرایط خاص اشاره کرد و ادامه داد: بسیاری از دانشآموزان دارای معلولیت یا نیازهای ویژه در آموزش حضوری با محدودیتهای جدی مواجه هستند. فناوریهای نوین و آموزش مجازی میتوانند فرصتهای برابر یادگیری را برای این گروه فراهم کرده و بخشی از کمبودهای نظام آموزشی سنتی را جبران کنند.
مدیرعامل این شرکت دانشبنیان تصریح کرد: دستیابی به یک نظام آموزشی کارآمد، سریع و عادلانه بدون پذیرش آموزش مجازی، استفاده از فناوریهای نوظهور و حرکت به سوی الگوهای آموزشی متنوع و انعطافپذیر امکانپذیر نیست؛ آینده آموزش در گرو همین تغییر مسیر است.