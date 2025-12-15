مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان گفت: فناوری‌های نوین می‌توانند فرصت‌های برابر یادگیری را برای دانش‌آموزان دارای معلولیت فراهم کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام جمعه -  علی قدمیاری، مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان، با اشاره به تحولات اساسی در حوزه آموزش، بر لزوم حرکت جدی دانشگاه‌ها و ساختار آموزشی کشور به سمت استفاده از ابزارها و روش‌های نوین تأکید کرد و گفت:  این ابزارها، به ویژه در زمینه آموزش، به شکل سامانه‌های هوشمند و دستیارهای آموزشی قابل بهره‌برداری هستند.

مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان نهادینه‌سازی آموزش مجازی و بهره‌مندی از فناوری‌های نوظهور را از الزامات اساسی تحول آموزشی دانست و افزود: این رویکرد می‌تواند به افزایش بهره‌وری، تسریع در ارائه خدمات آموزشی و تحقق عدالت آموزشی کمک کند. امروز جامعه، خانواده‌ها و دانش‌آموزان با سرعت بیشتری در حال پیشرفت هستند و بنابراین نظام آموزشی نیز باید خود را با این روند همگام کند.

قدمیاری همچنین به تغییر نگرش نسبت به مفهوم مدرسه اشاره کرد و توضیح داد: مدرسه تنها یک فضای فیزیکی نیست، بلکه شامل مجموعه‌ای از عناصر مانند معلم، دانش‌آموز، خانواده و محیط یادگیری است. با این حال، روندهای جهانی نشان می‌دهند که این مفهوم در حال تغییر است. اگرچه توسعه فیزیکی مدارس اهمیت دارد، اما به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای متنوع آموزشی باشد و باید در کنار آن از آموزش مجازی و ابزارهای نوین استفاده کرد.

مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان همچنین به نقش فناوری در حمایت از دانش‌آموزان با شرایط خاص اشاره کرد و ادامه داد: بسیاری از دانش‌آموزان دارای معلولیت یا نیازهای ویژه در آموزش حضوری با محدودیت‌های جدی مواجه هستند. فناوری‌های نوین و آموزش مجازی می‌توانند فرصت‌های برابر یادگیری را برای این گروه فراهم کرده و بخشی از کمبودهای نظام آموزشی سنتی را جبران کنند.

مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان تصریح کرد: دستیابی به یک نظام آموزشی کارآمد، سریع و عادلانه بدون پذیرش آموزش مجازی، استفاده از فناوری‌های نوظهور و حرکت به سوی الگوهای آموزشی متنوع و انعطاف‌پذیر امکان‌پذیر نیست؛ آینده آموزش در گرو همین تغییر مسیر است.

برچسب ها: واقعیت افزوده ، هوش مصنوعی
خبرهای مرتبط
کاظمی خبر داد:
آموزش ۱۰۰ هزار معلم و ۲ میلیون دانش‌آموز در حوزه هوش مصنوعی
افتتاح ۲۶ زمین چمن مصنوعی در مدارس استثنایی کشور با حمایت دولت +فیلم
کلاس‌های مجازی شاد در تمام اپراتورها کاملاً رایگان است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
یلدای ۱۴۰۴ دو ثانیه طولانی‌تر/ مقارنه ماه با عطارد و خورشید
راهی برای کاهش ۵۸ درصدی خطر مرگ ناشی از بیماری قلبی
تعریف بیماری رماتیسم به زبان ساده + فیلم
ایران در رتبه دوم جستجوی گوگل در سال ۲۰۲۵
خسروپناه: وزارت صمت برای جلوگیری از ورود کالا‌های دارای مشابه داخلی به میدان بیاید
کدام نان کمترین سبوس گیری را دارد؟
کاظمی: کنکورزدگی چالش امروز نظام آموزشی کشور است
یک رژیم غذایی ساده و مؤثر برای احساس سیری پایدار و کاهش وزن سریع
هشدار‌ درباره طوفان‌های ژئومغناطیسی که می‌توانند در اواسط دسامبر به زمین برخورد کنند
نسخه فضایی نرم افزار کسپرسکی برای حفاظت سایبری ماهواره توسعه می‌یابد
آخرین اخبار
حمایت از دانش‌آموزان دارای معلولیت با تکیه بر آموزش دیجیتال
پیوند مؤثر میان علم و صنعت ضرورتی راهبردی است
کاپیتان ایران، مدال طلا را به رهبر معظم انقلاب تقدیم کرد
یک رژیم غذایی ساده و مؤثر برای احساس سیری پایدار و کاهش وزن سریع
هشدار‌ درباره طوفان‌های ژئومغناطیسی که می‌توانند در اواسط دسامبر به زمین برخورد کنند
نسخه فضایی نرم افزار کسپرسکی برای حفاظت سایبری ماهواره توسعه می‌یابد
راهی برای کاهش ۵۸ درصدی خطر مرگ ناشی از بیماری قلبی
کدام نان کمترین سبوس گیری را دارد؟
تعریف بیماری رماتیسم به زبان ساده + فیلم
کاظمی: کنکورزدگی چالش امروز نظام آموزشی کشور است
یلدای ۱۴۰۴ دو ثانیه طولانی‌تر/ مقارنه ماه با عطارد و خورشید
ایران در رتبه دوم جستجوی گوگل در سال ۲۰۲۵
خسروپناه: وزارت صمت برای جلوگیری از ورود کالا‌های دارای مشابه داخلی به میدان بیاید