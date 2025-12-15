آمریکا در مذاکرات برلین خواستار خروج نیروهای اوکراین از شرق دونتسک شد

بر اساس گزارش منابع آگاه، مذاکره‌کنندگان آمریکایی در جریان گفت‌وگوهای صلح در برلین به اوکراین گفته‌اند که باید موافقت کند نیروهایش را از منطقه شرقی دونتسک به عنوان بخشی از یک توافق برای پایان جنگ خارج کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یک مقام مطلع می‌گوید مذاکره‌کنندگان آمریکایی در جریان مذاکرات صلح در برلین به اوکراین گفته‌اند که باید موافقت کند نیروهایش را از منطقه شرقی دونتسک به عنوان بخشی از هر توافقی برای پایان جنگ نزدیک به چهارساله خارج کند.

این منبع که به دلیل حساسیت مذاکرات نخواست نامش فاش شود، گفت کی‌یف خواستار بحث‌های بیشتر شده است. یک شخص دوم آشنا با مذاکرات گفت که هنوز موانع عمده‌ای برای رسیدن به توافق در مورد مسئله قلمرو وجود دارد.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در برلین با استیو ویتکاف، فرستاده آمریکا، و جرد کوشنر، داماد رئیس‌جمهور دونالد ترامپ، و همچنین رهبران اروپایی در حال مذاکره است.

کی‌یف تحت فشار سنگین ترامپ برای دادن امتیاز به روسیه به منظور پایان دادن به مرگبارترین درگیری اروپا از زمان جنگ جهانی دوم قرار دارد. مقامات اوکراینی در اظهارات عمومی خود لحنی خوشبینانه حفظ کرده‌اند.

رستم عمروف، دبیر شورای امنیت و دفاع ملی اوکراین، پس از مذاکرات روز دوشنبه در شبکه ایکس نوشت: «در طول دو روز گذشته، مذاکرات اوکراین و آمریکا سازنده و ثمربخش بوده و پیشرفت واقعی حاصل شده است. تیم آمریکایی به رهبری استیو ویتکاف و جرد کوشنر به شدت سازنده کار می‌کنند تا به اوکراین در یافتن راهی برای یک توافق صلح پایدار کمک کنند.»

یک مقام آمریکایی روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که در چارچوب توافق مورد بحث در برلین، اوکراین تضمین‌های امنیتی مشابه موارد مندرج در ماده ۵ پیمان ناتو دریافت خواهد کرد که از متحدان می‌خواهد در صورت حمله به هر عضو، از آن دفاع کنند. با این حال، مقامات آمریکایی هشدار دادند که این تضمین‌ها برای همیشه روی میز نخواهند ماند.

یکی از مقامات گفت روسیه نسبت به پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا گشایش نشان داده و ترامپ می‌خواهد از پیشروی بیشتر روسیه به سمت غرب جلوگیری کند.

قلمرو و عضویت در ناتو از موضوعات کلیدی مذاکرات

اوکراین روز یکشنبه اعلام کرد که حاضر است آرزوی پیوستن به ناتو را در ازای تضمین‌های امنیتی غربی کنار بگذارد. اما هنوز مشخص نیست که مذاکرات در این مورد یا دیگر موضوعات حیاتی مانند آینده قلمرو اوکراین چقدر پیشرفت کرده و تا چه حد گفت‌و‌گو‌های برلین می‌تواند روسیه را به موافقت با آتش‌بس متقاعد کند.

زلنسکی در پستی در شبکه ایکس پس از مذاکرات روز دوشنبه نوشت «هم‌اکنون حجم زیادی کار در مسیر دیپلماتیک در جریان است»، اما جزئیاتی فاش نکرد.

دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، به خبرنگاران گفت که درخواست روسیه مبنی بر عدم پیوستن اوکراین به ناتو یک مسئله اساسی در مذاکرات برای یک توافق صلح احتمالی است. وی گفت روسیه پس از مذاکرات برلین منتظر به‌روزرسانی از سوی آمریکاست.

روسیه اعلام کرده منطقه دونباس شرقی اوکراین شامل دونتسک و لوهانسک و همچنین سه منطقه دیگر از جمله کریمه را ضمیمه خود کرده است، امری که کییف و متحدان اروپایی آن را غیرقابل قبول می‌دانند. نیرو‌های روسی بر تمام قلمرویی که مسکو اعلام کرده، از جمله حدود ۲۰درصد دونتسک، کنترل کامل ندارند.

زلنسکی در موقعیت دشواری بین انعطاف‌پذیر و منطقی نشان دادن خود برای دولت ترامپ و در عین حال عدم دادن امتیازاتی که مردم اوکراین رد خواهند کرد، قدم برمی‌دارد.

یک نظرسنجی که روز دوشنبه منتشر شد، بر چالش پیش روی او تأکید کرد و نشان داد سه‌چهارم اوکراینی‌ها با امتیازات بزرگ در هر توافق صلحی مخالفند. این نظرسنجی که توسط مؤسسه جامعه‌شناسی بین‌المللی کییف انجام شده، نشان می‌دهد ۷۲درصد اوکراینی‌ها برای یک توافق که خط مقدم جبهه را در وضعیت فعلی متوقف کند و حاوی برخی مصالحه‌ها باشد، آماده‌اند.

با این حال، ۷۵درصد معتقدند طرحی که دوستانه با روسیه باشد و شامل واگذاری قلمرو بیشتر اوکراین یا محدود کردن اندازه ارتش آن بدون دریافت تضمین‌های امنیتی روشن شود، «کاملاً غیرقابل قبول» است.

آنتون هروشوتسکی، مدیر اجرایی مؤسسه جامعه‌شناسی کی‌یف، نوشت: «اگر تضمین‌های امنیتی واضح و الزام‌آور نباشند... اوکراینی‌ها به آنها اعتماد نخواهند کرد و این بر آمادگی عمومی برای تأیید طرح صلح مربوطه تأثیر خواهد گذاشت.»

مذاکرات روز دوشنبه در آستانه هفته‌ای سرنوشت‌ساز برای اروپا آغاز شد. اجلاس اتحادیه اروپا روز پنجشنبه تصمیم خواهد گرفت که آیا می‌تواند یک وام عظیم به اوکراین را با دارایی‌های مسدودشده بانک مرکزی روسیه تضمین کند یا خیر.

اروپا به دلیل سیاست‌هایش در زمینه مهاجرت، امنیت و تنظیم مقررات فناوری‌های بزرگ تحت انتقاد واشنگتن قرار گرفته است. اتحادیه اروپا و دولت‌های ملی برای یافتن پاسخ یکپارچه به انتقاد‌های آمریکا تقلا کرده‌اند. وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بروکسل گرد هم آمدند تا بر سر تحریم‌های جدید علیه ناوگان سایه نفتکش‌های روسیه توافق کنند.

رویترز

افراد مسلح ساحل بوندی احتمالاً با داعش ارتباط داشتند