باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یوان خیل پینتو، وزیر امور خارجه ونزوئلا، روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای تصمیم اتحادیه اروپا برای تمدید تحریم‌ها علیه این کشور را رد کرد و این اقدامات را «غیرقانونی، نامشروع و مغایر با حقوق بین‌الملل» خواند.

بر اساس این بیانیه که در تلگرام منتشر شد، مقامات ونزوئلا اعلام کردند که این تحریم‌ها اصول منشور سازمان ملل متحد را نقض می‌کند و رهبران اتحادیه اروپا را به دنبال کردن یک سیاست «خصمانه» و بی‌اثر علیه ونزوئلا متهم کردند. کاراکاس استدلال کرد که این اقدامات بازتاب یک «سیاست خارجی بی‌ثبات، فاقد استقلال و تابع منافعی بیگانه با مردمی است که ادعا می‌کنند نماینده آنان هستند.»

این بیانیه پس از تصمیم شورای اتحادیه اروپا برای تمدید تحریم‌ها علیه ونزوئلا به مدت یک سال دیگر، تا ۱۰ ژانویه ۲۰۲۷، با استناد به نگرانی‌ها درباره «دموکراسی»، «حاکمیت قانون» و «حقوق بشر» صادر شد.

منبع: خبرگزاری فرانسه