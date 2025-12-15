باشگاه خبرنگاران جوان _ علیرضا ماندی در نامهای خطاب به امید رفیعی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان، گفت: براساس دستور اکبر بهنامجو، استاندار قم، تمامی پروژههای بزرگ استان باید با سیاستهای کاهش مصرف و صرفهجویی انرژی همراه باشند.
وی اضافه کرد: طرح جامع فرودگاه مورد بازنگری قرار گرفت و با اعمال اصلاحات فنی و مدیریتی، میزان مصرف برق پیشبینیشده پروژه از ۱۰ مگاوات به ۳.۷ مگاوات کاهش یافت.
وی همچنین با اشاره به درخواست انشعاب دائمی برق برای پروژه، خواستار صدور دستورات لازم جهت برقراری انشعاب برق متناسب با دیماند جدید شد و تاکید کرد: این اقدام در راستای سیاستهای کلان دولت و استان در مدیریت بهینه مصرف انرژی انجام شده است.
