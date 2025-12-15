وزیر امور خارجه روسیه، با اشاره به استراتژی جدید امنیت ملی آمریکا، هدف واشنگتن را «قرار دادن اروپا در جایگاه خودش» خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز دوشنبه گفت که هدف استراتژی جدید امنیت ملی ایالات متحده «قرار دادن اروپا در جایگاه خودش» است.
لاوروف خاطرنشان کرد که تغییر نگرش واشنگتن نسبت به این قاره با هدف جلوگیری از «تحمیل قوانین خود» توسط اروپا است. وی با تکرار انتقادهای خود از کشورهای اروپایی تأکید کرد که مسکو با واشنگتن در تماس دیپلماتیک است، اما با اروپا که به دلیل «توهم بزرگمنشی» از ارتباط خودداری میکند، ارتباطی ندارد.
لاوروف تصمیم اتحادیه اروپا برای مسدودسازی نامحدود داراییهای مسدودشده روسیه را محکوم کرد و اعلام کرد که «دزدی در خون اروپاییهاست».
اروپا به دلیل سیاستهایش در زمینه مهاجرت، امنیت و تنظیم مقررات فناوریهای بزرگ تحت انتقاد واشنگتن قرار گرفته است. اتحادیه اروپا و دولتهای ملی برای یافتن پاسخ یکپارچه به انتقادهای آمریکا تقلا کردهاند. وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بروکسل گرد هم آمدند تا بر سر تحریمهای جدید علیه ناوگان سایه نفتکشهای روسیه توافق کنند.
در همین حال، بر اساس گزارش منابع آگاه، مذاکرهکنندگان آمریکایی در جریان گفتوگوهای صلح در برلین به اوکراین گفتهاند که باید موافقت کند نیروهایش را از منطقه شرقی دونتسک به عنوان بخشی از یک توافق برای پایان جنگ خارج کند.
منبع: تاس