وزیر امور خارجه روسیه، با اشاره به استراتژی جدید امنیت ملی آمریکا، هدف واشنگتن را «قرار دادن اروپا در جایگاه خودش» خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز دوشنبه گفت که هدف استراتژی جدید امنیت ملی ایالات متحده «قرار دادن اروپا در جایگاه خودش» است.

لاوروف خاطرنشان کرد که تغییر نگرش واشنگتن نسبت به این قاره با هدف جلوگیری از «تحمیل قوانین خود» توسط اروپا است. وی با تکرار انتقاد‌های خود از کشور‌های اروپایی تأکید کرد که مسکو با واشنگتن در تماس دیپلماتیک است، اما با اروپا که به دلیل «توهم بزرگ‌منشی» از ارتباط خودداری می‌کند، ارتباطی ندارد.

لاوروف تصمیم اتحادیه اروپا برای مسدودسازی نامحدود دارایی‌های مسدودشده روسیه را محکوم کرد و اعلام کرد که «دزدی در خون اروپایی‌هاست».

اروپا به دلیل سیاست‌هایش در زمینه مهاجرت، امنیت و تنظیم مقررات فناوری‌های بزرگ تحت انتقاد واشنگتن قرار گرفته است. اتحادیه اروپا و دولت‌های ملی برای یافتن پاسخ یکپارچه به انتقاد‌های آمریکا تقلا کرده‌اند. وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بروکسل گرد هم آمدند تا بر سر تحریم‌های جدید علیه ناوگان سایه نفتکش‌های روسیه توافق کنند.

در همین حال، بر اساس گزارش منابع آگاه، مذاکره‌کنندگان آمریکایی در جریان گفت‌و‌گو‌های صلح در برلین به اوکراین گفته‌اند که باید موافقت کند نیروهایش را از منطقه شرقی دونتسک به عنوان بخشی از یک توافق برای پایان جنگ خارج کند.

منبع: تاس

برچسب ها: سرگئی لاوروف ، جنگ اوکراین و روسیه
خبرهای مرتبط
آمریکا در مذاکرات برلین خواستار خروج نیروهای اوکراین از شرق دونتسک شد
مذاکرات صلح اوکراین وارد روز دوم شد: هفته سرنوشت‌ساز برای اروپا آغاز می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قهرمان مسلمان در سیدنی جان یهودیان را نجات داد+ فیلم
ادعای گروسی: سطح همکاری ایران با آژانس محدود است
معمای عدم تمایل به السودانی و فروپاشی نفوذ سنی‌ها و کُردها
«غنایم خروج»؛ مستند الجزیره درباره تسلیحات آمریکایی باقی‌مانده در دست طالبان
کرملین: وضعیت غیرناتویی کی‌یف سنگ بنای مذاکرات است
کره جنوبی به کمپین‌های تبلیغاتی علیه کره شمالی پایان می‌دهد
دستکم ۳۷ نفر در سیل ناگهانی در مراکش جان خود را از دست دادند
افراد مسلح ساحل بوندی احتمالاً با داعش ارتباط داشتند
اروپا به دنبال جلب حمایت بلژیک در مورد استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه
روسای پارلمان و جمهور عراق چگونه انتخاب می‌شوند؟
آخرین اخبار
اوکراین مدعی اصابت پهپاد زیرآبی به یک زیردریایی روسی در دریای سیاه شد
لاوروف: هدف آمریکا «قرار دادن اروپا در جایگاه خودش» است
ونزوئلا: تحریم‌های اتحادیه اروپا «غیرقانونی» است
آمریکا در مذاکرات برلین خواستار خروج نیروهای اوکراین از شرق دونتسک شد
ادعای دادستان کل آمریکا درباره خنثی سازی «توطئه تروریستی» در لس‌آنجلس
دیوان بین‌المللی کیفری درخواست اسرائیل برای توقف تحقیقات غزه را رد کرد
استرالیا پس از کشتار سیدنی قوانین سلاح را سخت‌تر می‌کند
شرکت نفتی دولتی ونزوئلا از حمله سایبری خبر داد
اوکراین مدعی شد برای سومین بار به تأسیسات نفتی روسیه در دریای خزر حمله کرده است
مذاکرات صلح اوکراین وارد روز دوم شد: هفته سرنوشت‌ساز برای اروپا آغاز می‌شود
ارتش اسرائیل ۲۵ ساختمان مسکونی در اردوگاه کرانه باختری را تخریب می‌کند
اسرائیل یک ستاد نظامی جدید در قدس اشغالی تأسیس می‌کند
گسترش تحریم‌های اروپا علیه روسیه و بلاروس
کرملین: وضعیت غیرناتویی کی‌یف سنگ بنای مذاکرات است
زلنسکی با تظاهر به آمادگی برای انتخابات؛ ترامپ را فریب می‌دهد
اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه ونزوئلا را به مدت یک سال تمدید کرد
ادعای گروسی: سطح همکاری ایران با آژانس محدود است
دستکم ۳۷ نفر در سیل ناگهانی در مراکش جان خود را از دست دادند
جهش قیمت نفت در پی تشدید تنش‌های آمریکا و ونزوئلا
قهرمان مسلمان در سیدنی جان یهودیان را نجات داد+ فیلم
اروپا به دنبال جلب حمایت بلژیک در مورد استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه
تائید حملات اسرائیل به اهداف غیرنظامی در لبنان
معمای عدم تمایل به السودانی و فروپاشی نفوذ سنی‌ها و کُردها
«غنایم خروج»؛ مستند الجزیره درباره تسلیحات آمریکایی باقی‌مانده در دست طالبان
کره جنوبی به کمپین‌های تبلیغاتی علیه کره شمالی پایان می‌دهد
روسای پارلمان و جمهور عراق چگونه انتخاب می‌شوند؟
افراد مسلح ساحل بوندی احتمالاً با داعش ارتباط داشتند
آلبا دزدی آمریکا از ونزوئلا را محکوم کرد
دادستان کره جنوبی: رئیس جمهور سابق سعی در تحریک پیونگ یانگ به اقدام نظامی داشت
حجم تجارت بین بغداد و پکن به ۵۴ میلیارد دلار می‌رسد