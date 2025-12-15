باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مقامات اوکراینی روز دوشنبه ادعا کردند که پهپاد‌های زیرآبی اوکراینی برای اولین بار در نوع خود، یک زیردریایی کلاس کیلوی روسیه را در مهم‌ترین پایگاه باقی‌مانده دریای سیاه نیروی دریایی روسیه مورد اصابت قرار داده و آن را غیرعملیاتی کردند.

این حمله که ادعا می شود توسط سرویس امنیتی اوکراین (SBU) با پهپاد‌های «بچه زیردریا» انجام شد، زیردریایی را در بندر نووراسییسک هدف قرار داد، جایی که روسیه بسیاری از شناور‌های دریایی خود را برای دور کردن آنها از دسترس حملات اوکراین مستقر کرده است.

فیلم ادعایی منتشرشده توسط SBU انفجار قدرتمندی را نشان می‌دهد که از آب در نزدیکی اسکله‌ای که یک زیردریایی و سایر شناور‌ها پهلو گرفته بودند، فوران می‌کند. رویترز مکان ویدئو را با استفاده از طرح بندر و اسکله‌ها تأیید کرد.

الکساندر کامی‌شین، مشاور ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در شبکه ایکس نوشت که این اولین بار در تاریخ است که یک پهپاد زیرآبی یک زیردریایی را خنثی کرده است.

اوکراین، که عملاً ناوگان دریایی باقی‌مانده‌ای ندارد، از پهپاد‌های دریایی و موشک‌ها برای آزار ناوگان بزرگ دریای سیاه روسیه و جابجایی آن از پایگاهش در شهر بندری سواستوپول در شبه‌جزیره کریمه استفاده کرده است.

سرویس امنیتی اوکراین مدعی است که این زیردریایی دیزل-الکتریکی یکی از شناور‌های بسیاری بود که روسیه مجبور شد آنها را از کریمه به نووراسییسک در جنوب روسیه منتقل کند.

این زیردریایی قادر به حمل حداقل چهار موشک کروز نوع کالیبر است که یکی از ابزار‌های اصلی حملات گسترده روسیه است و در ماه‌های اخیر خسارات جدی به شبکه برق اوکراین وارد کرده است.

روسیه بلافاصله در مورد این حمله اظهارنظر عمومی نکرد.

این حمله در دوره پرتنش مذاکرات صلح میانجی‌گری‌شده توسط آمریکا رخ می‌دهد که ترس‌هایی را در میان اوکراینی‌ها برانگیخته است که مجبور به پذیرش شرایط توافق با روسیه شوند که آن را معادل تسلیم می‌دانند.

منبع: رویترز