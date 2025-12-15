اوکراین مدعی اصابت پهپاد زیرآبی به یک زیردریایی روسی در مهم‌ترین پایگاه دریای سیاه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مقامات اوکراینی روز دوشنبه ادعا کردند که پهپاد‌های زیرآبی اوکراینی برای اولین بار در نوع خود، یک زیردریایی کلاس کیلوی روسیه را در مهم‌ترین پایگاه باقی‌مانده دریای سیاه نیروی دریایی روسیه مورد اصابت قرار داده و آن را غیرعملیاتی کردند.

این حمله که ادعا می شود توسط سرویس امنیتی اوکراین (SBU) با پهپاد‌های «بچه زیردریا» انجام شد، زیردریایی را در بندر نووراسییسک هدف قرار داد، جایی که روسیه بسیاری از شناور‌های دریایی خود را برای دور کردن آنها از دسترس حملات اوکراین مستقر کرده است.

فیلم ادعایی منتشرشده توسط SBU انفجار قدرتمندی را نشان می‌دهد که از آب در نزدیکی اسکله‌ای که یک زیردریایی و سایر شناور‌ها پهلو گرفته بودند، فوران می‌کند. رویترز مکان ویدئو را با استفاده از طرح بندر و اسکله‌ها تأیید کرد.

الکساندر کامی‌شین، مشاور ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در شبکه ایکس نوشت که این اولین بار در تاریخ است که یک پهپاد زیرآبی یک زیردریایی را خنثی کرده است.

اوکراین، که عملاً ناوگان دریایی باقی‌مانده‌ای ندارد، از پهپاد‌های دریایی و موشک‌ها برای آزار ناوگان بزرگ دریای سیاه روسیه و جابجایی آن از پایگاهش در شهر بندری سواستوپول در شبه‌جزیره کریمه استفاده کرده است.

سرویس امنیتی اوکراین مدعی است که این زیردریایی دیزل-الکتریکی یکی از شناور‌های بسیاری بود که روسیه مجبور شد آنها را از کریمه به نووراسییسک در جنوب روسیه منتقل کند.

این زیردریایی قادر به حمل حداقل چهار موشک کروز نوع کالیبر است که یکی از ابزار‌های اصلی حملات گسترده روسیه است و در ماه‌های اخیر خسارات جدی به شبکه برق اوکراین وارد کرده است.

روسیه بلافاصله در مورد این حمله اظهارنظر عمومی نکرد.

این حمله در دوره پرتنش مذاکرات صلح میانجی‌گری‌شده توسط آمریکا رخ می‌دهد که ترس‌هایی را در میان اوکراینی‌ها برانگیخته است که مجبور به پذیرش شرایط توافق با روسیه شوند که آن را معادل تسلیم می‌دانند.

منبع: رویترز

برچسب ها: زیردریایی ، جنگ روسیه و اوکراین
خبرهای مرتبط
آمریکا در مذاکرات برلین خواستار خروج نیروهای اوکراین از شرق دونتسک شد
زلنسکی با تظاهر به آمادگی برای انتخابات؛ ترامپ را فریب می‌دهد
مذاکرات صلح اوکراین وارد روز دوم شد: هفته سرنوشت‌ساز برای اروپا آغاز می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قهرمان مسلمان در سیدنی جان یهودیان را نجات داد+ فیلم
ادعای گروسی: سطح همکاری ایران با آژانس محدود است
معمای عدم تمایل به السودانی و فروپاشی نفوذ سنی‌ها و کُردها
«غنایم خروج»؛ مستند الجزیره درباره تسلیحات آمریکایی باقی‌مانده در دست طالبان
کرملین: وضعیت غیرناتویی کی‌یف سنگ بنای مذاکرات است
کره جنوبی به کمپین‌های تبلیغاتی علیه کره شمالی پایان می‌دهد
دستکم ۳۷ نفر در سیل ناگهانی در مراکش جان خود را از دست دادند
افراد مسلح ساحل بوندی احتمالاً با داعش ارتباط داشتند
اروپا به دنبال جلب حمایت بلژیک در مورد استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه
روسای پارلمان و جمهور عراق چگونه انتخاب می‌شوند؟
آخرین اخبار
اوکراین مدعی اصابت پهپاد زیرآبی به یک زیردریایی روسی در دریای سیاه شد
لاوروف: هدف آمریکا «قرار دادن اروپا در جایگاه خودش» است
ونزوئلا: تحریم‌های اتحادیه اروپا «غیرقانونی» است
آمریکا در مذاکرات برلین خواستار خروج نیروهای اوکراین از شرق دونتسک شد
ادعای دادستان کل آمریکا درباره خنثی سازی «توطئه تروریستی» در لس‌آنجلس
دیوان بین‌المللی کیفری درخواست اسرائیل برای توقف تحقیقات غزه را رد کرد
استرالیا پس از کشتار سیدنی قوانین سلاح را سخت‌تر می‌کند
شرکت نفتی دولتی ونزوئلا از حمله سایبری خبر داد
اوکراین مدعی شد برای سومین بار به تأسیسات نفتی روسیه در دریای خزر حمله کرده است
مذاکرات صلح اوکراین وارد روز دوم شد: هفته سرنوشت‌ساز برای اروپا آغاز می‌شود
ارتش اسرائیل ۲۵ ساختمان مسکونی در اردوگاه کرانه باختری را تخریب می‌کند
اسرائیل یک ستاد نظامی جدید در قدس اشغالی تأسیس می‌کند
گسترش تحریم‌های اروپا علیه روسیه و بلاروس
کرملین: وضعیت غیرناتویی کی‌یف سنگ بنای مذاکرات است
زلنسکی با تظاهر به آمادگی برای انتخابات؛ ترامپ را فریب می‌دهد
اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه ونزوئلا را به مدت یک سال تمدید کرد
ادعای گروسی: سطح همکاری ایران با آژانس محدود است
دستکم ۳۷ نفر در سیل ناگهانی در مراکش جان خود را از دست دادند
جهش قیمت نفت در پی تشدید تنش‌های آمریکا و ونزوئلا
قهرمان مسلمان در سیدنی جان یهودیان را نجات داد+ فیلم
اروپا به دنبال جلب حمایت بلژیک در مورد استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه
تائید حملات اسرائیل به اهداف غیرنظامی در لبنان
معمای عدم تمایل به السودانی و فروپاشی نفوذ سنی‌ها و کُردها
«غنایم خروج»؛ مستند الجزیره درباره تسلیحات آمریکایی باقی‌مانده در دست طالبان
کره جنوبی به کمپین‌های تبلیغاتی علیه کره شمالی پایان می‌دهد
روسای پارلمان و جمهور عراق چگونه انتخاب می‌شوند؟
افراد مسلح ساحل بوندی احتمالاً با داعش ارتباط داشتند
آلبا دزدی آمریکا از ونزوئلا را محکوم کرد
دادستان کره جنوبی: رئیس جمهور سابق سعی در تحریک پیونگ یانگ به اقدام نظامی داشت
حجم تجارت بین بغداد و پکن به ۵۴ میلیارد دلار می‌رسد