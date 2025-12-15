ایلان ماسک با ثروت ۶۰۰ میلیارد دلاری به اولین فرد تاریخ با این میزان دارایی تبدیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس فهرست میلیاردر‌های لحظه‌ای فوربس، ثروت ایلان ماسک، میلیاردر و کارآفرین، روز دوشنبه به ۶۰۰ میلیارد دلار رسید و او را به اولین فرد در تاریخ تبدیل کرد که به این رقم ثروت دست می‌یابد.

به گزارش فوربس، ارزش‌گذاری جدید شرکت SpaceX در یک عرضه خصوصی، ارزش این شرکت را به ۸۰۰ میلیارد دلار رساند و سهم ماسک از این شرکت (حدود ۴۲درصد) نقش کلیدی در افزایش چشمگیر ثروت او داشت.

این افزایش، ثروت تخمینی ماسک را به حدود ۶۷۷ میلیارد دلار رساند و فاصله قابل توجهی بین او و لری پیج، بنیان‌گذار گوگل، که در رتبه دوم فهرست قرار دارد، ایجاد کرد.

میلیاردرهای جهان2025

منبع: فوربس

