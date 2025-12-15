باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سلیمی با بیان اینکه برابر پیش‌بینی انجام شده از سوی سازمان هواشناسی در روز‌های آینده شاهد بارش برف و باران در برخی از جاده‌های استان خواهیم بود، گفت: در حال حاضر نیز بارندگی‌ها در برخی از محور‌ها آغازشده و بر اساس پیش‌بینی صورت گرفته امروز در برخی از جاده‌های استان شاهد بارش باران و در ارتفاعات و گردنه‌ها شاهد بارش برف بودیم.

رییس پلیس راه شمال استان فارس بر رانندگی با سرعت مطمئنه در شرایط برفی و یخبندان تاکید و تصریح کرد: رانندگان با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و نیز فاصله طولی مناسب با وسیله نقلیه جلویی در چنین شرایطی، سلامت سفر خود و سرنشینان را تضمین می‌کنند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: به منظور حفظ سلامت شهروندان، پلیس بنا به وظایف ذاتی خود از تردد رانندگان فاقد زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی در محور‌های برف گیر و یخ زده جلوگیری می‌کند.

او از شهروندان خواست از سفر‌های غیر ضروری در چنین شرایط جوی پرهیز کرده و در صورت الزام به سفر، تجهیزات زمستانی، زنجیر چرخ، پوشاک گرم و آذوقه کافی را به همراه داشته باشند.

اطمینان از سلامت فنی خودرو، کنترل سیستم‌های گرمایشی و روشنایی، برف پاک کن، مخزن شیشه شور، همراه داشتن زنجیر چرخ و نیز پر بودن باک بنزین، دیگر توصیه‌های رئیس پلیس راه استان به رانندگان بود.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: توصیه اکید ما به شهروندان این است که در صورت امکان از تردد در شرایط برفی و لغزندگی به ویژه در محور‌های کوهستانی خودداری کنند.

سرهنگ سلیمی در خاتمه گفت: در شرایط برفی و یخبندان که عبور ایمن برای خودرو‌ها فراهم نباشد، پلیس راه انسداد مسیر را اعلام می‌کند لذا از شهروندان در خواست می‌کنیم توصیه‌های پلیس راه را جدی گرفته و اصرار به ادامه مسیر نداشته باشند.

منبع: پلیس فارس