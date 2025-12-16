باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام جمعه - خشایار فهیم، مدیر محصول شبکه شاد در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره علت اختلال و کندی این شبکه گفت: در حال حاضر شاد قادر است همزمان بیش از سه میلیون کاربر را بدون بروز اختلال پشتیبانی کند، اما نیاز آموزش کشور در برخی روزهای خاص، بسیار فراتر از این ظرفیت است.

مدیر محصول شبکه شاد با اشاره به محدودیت‌های زیرساختی افزود: تیم فنی شاد بارها به مراکز تصمیم‌گیری اعلام کرده که برای پاسخگویی مناسب به نیاز گسترده دانش‌آموزان در حوزه آموزش مجازی، لازم است زیرساخت‌ها و سرورهای این سامانه ارتقا پیدا کند.

فهیم علت اصلی اختلالات شاد را ناکافی بودن تعداد سرورها در زمان اوج مصرف دانست و ادامه داد: شبکه شاد به‌عنوان بازوی آموزش مجازی وزارت آموزش‌وپرورش فعالیت می‌کند و ما به‌عنوان مجری فنی این پروژه، بارها نیازهای زیرساختی و فنی را به مسئولان دولت و مجلس منتقل کرده‌ایم.

مدیر محصول شبکه شاد تصریح کرد: ماه‌ها پیش از آغازسال تحصیلی جدید، از طریق مکاتبات رسمی، جلسات و دیدارهای متعدد هشدار دادیم که در صورت تأمین نشدن سرورهای جدید و رفع مشکلات زیرساختی، شاد در سال تحصیلی جدید نیز با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد.

فهیم با اشاره به وعده‌های گذشته گفت: با وجود اینکه سال گذشته رئیس‌جمهور دستور تأمین بودجه لازم برای خرید سرورهای جدید را صادر کردند، متأسفانه این دستور به مرحله اجرا نرسید و تجهیزات مورد نیاز در اختیار تیم فنی شاد قرار نگرفت.

مدیر محصول شبکه شاد اظهار کرد: تنها راه‌حل پایدار برای رفع مشکلات شبکه شاد، تأمین زیرساخت‌های فنی مورد نیاز است تا بتوان آموزش مجازی را بدون اختلال و با رضایت کامل دانش‌آموزان و والدین ارائه داد؛ موضوعی که نیازمند عزم و اراده جدی مسئولان در دولت و مجلس است.