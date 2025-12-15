باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس یک بیانیه مشترک، رهبران اروپایی روز دوشنبه یک «نیروی چندملیتی» تحت رهبری اروپا با پشتیبانی آمریکا را برای اجرای یک توافق صلح احتمالی در اوکراین پیشنهاد کردند.

این نیرو بخشی از «تضمین‌های امنیتی قوی» برای اوکراین از سوی ایالات متحده و قدرت‌های اروپایی خواهد بود که هدف آن تضمین عدم نقض توافق پایان جنگ توسط روسیه است.

این بیانیه که امضاکنندگان آن شامل رهبران انگلیس، فرانسه و آلمان بودند، در حالی منتشر شد که رهبران اروپایی همراه با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در برلین گرد هم آمده بودند.

این بیانیه همچنین دیگر نقاط توافق میان حدود ده رهبر اروپایی و مقامات آمریکایی در مذاکرات درباره کلیات یک پیشنهاد صلح را تشریح کرد.

در بیانیه آمده است که ارتش اوکراین باید همچنان از پشتیبانی گسترده برخوردار باشد و در زمان صلح قدرت ۸۰۰ هزار نیروی نظامی را حفظ کند.

صلح همچنین از طریق یک «مکانیسم نظارت و تأیید آتش‌بس تحت رهبری آمریکا» حفظ خواهد شد که تخلفات را شناسایی کرده و «هشدار زودهنگام از هر حمله آینده» ارائه خواهد داد.

این بیانیه توسط رهبران انگلیس، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، نروژ، لهستان و سوئد، و همچنین رؤسای شورای اروپا و کمیسیون اروپا امضا شده است.

منبع: خبرگزاری فرانسه