رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به هشدار سطح نارنجی سازمان هواشناسی گفت: هموطنان از سفرهای غیرضروری به مازندران خودداری کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ هادی عبادی گفت: از بعدازظهر سه‌شنبه ۲۵ آذر تا صبح پنجشنبه ۲۷ آذرماه سامانه بارشی تمامی محورهای مواصلاتی استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و شاهد بارش متناوب باران در مناطق پایین‌دست و بارش برف، مه و وزش باد نسبتاً شدید در محورهای کوهستانی خواهیم بود.

او افزود: در محورهای کوهستانی، بارش برف و مه موجب کاهش دید افقی و کاهش ضریب اصطکاک سطح راه می‌شود و در مناطق پایین‌دست نیز بارندگی احتمال لغزندگی، آبگرفتگی و روان‌آب‌گرفتگی را افزایش می‌دهد.

رئیس پلیس راه مازندران از رانندگان و کاربران ترافیکی خواست هنگام تردد در تمامی محورهای استان، سرعت مطمئنه متناسب با شرایط جوی را رعایت کنند، فاصله طولی ایمن را حفظ کنند و از سبقت و مانورهای خطرناک بپرهیزند.

وی همچنین تأکید کرد خودروها به تجهیزات استاندارد زمستانی از جمله زنجیرچرخ و سامانه ترمز مطمئن مجهز باشند.

رئیس پلیس راه استان هشدار داد از توقف یا اسکان در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و نقاط حادثه‌خیز به‌ویژه در محورهای کوهستانی خودداری و در این بازه زمانی از سفرهای غیرضروری پرهیز شود.

سرهنگ عبادی افزود: گشت‌های کنترل ترافیک با پایش مستمر محورهای مواصلاتی و هماهنگی با راهداری در آماده‌باش هستند و رعایت دقیق قوانین و توصیه‌های پلیس نقش مهمی در پیشگیری از تصادفات و حفظ جان رانندگان و سرنشینان دارد.

منبع ایرنا