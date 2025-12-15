باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - امین سینایی در گفتوگو با خبرنگار ما، با اعلام آخرین وضعیت جوی محورهای استان فارس گفت: براساس اطلاعات سامانههای هوشمند جادهای و گزارش همکاران راهداری، بارش برف در محورهای سپیدان، اقلید، نورآباد (دشت آزادگان)، صفاشهر، بوانات و آباده (خسروشیرین) گزارش شده است.
او گفت: همچنین بارش باران در محورهای شیراز، کوهچنار، کازرون، نورآباد، رستم، بیضا، خفر، جهرم، مرودشت، زرقان، ارسنجان، خرامه، کوار، سروستان، فسا، استهبان، نیریز، پاسارگاد و آباده ادامه دارد.
رئیس اداره مدیریت راههای استان فارس گفت: علاوه بر بارشهای گسترده، مهگرفتگی شدید در محور کازرون ـ دشت ارژن نیز گزارش شده است.
او تأکید کرد: تیمهای راهداری در تمامی مسیرها مستقر هستند و از رانندگان خواست با رعایت نکات ایمنی، از سفرهای غیرضروری در شرایط فعلی خودداری کنند.