باشگاه خبرنگاران جوان - در پی برودت هوا، کاهش محسوس دما و شرایط نامساعد جوی و به منظور حفظ سلامت دانش‌آموزان، بنابر تصمیم ستاد مدیریت بحران، مدارس در شهرستان‌های بافت، رابر و منوجان  تعطیل اعلام شد.

 شهرستان بافت: کلیه مدارس مقطع ابتدایی در روز سه‌شنبه ۲۵ آذرماه تعطیل می‌باشند و سایر مقاطع طبق روال عادی فعال هستند.

 شهرستان رابر: کلیه مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی، همچنین مراکز پیش‌دبستانی و مهدکودک‌ها امروز سه‌شنبه ۲۵ آذرماه تعطیل هستند.

 شهرستان منوجان: فعالیت آموزشی کلیه مدارس و مراکز آموزشی در تمامی مقاطع در روز‌های سه‌شنبه ۲۵ و چهارشنبه ۲۶ آذرماه تعطیل اعلام شده است.

