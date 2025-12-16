باشگاه خبرنگاران جوان - در پی برودت هوا، کاهش محسوس دما و شرایط نامساعد جوی و به منظور حفظ سلامت دانش‌آموزان، بنابر تصمیم ستاد مدیریت بحران، مدارس در شهرستان‌های بافت، رابر و منوجان تعطیل اعلام شد.

شهرستان بافت: کلیه مدارس مقطع ابتدایی در روز سه‌شنبه ۲۵ آذرماه تعطیل می‌باشند و سایر مقاطع طبق روال عادی فعال هستند.

شهرستان رابر: کلیه مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی، همچنین مراکز پیش‌دبستانی و مهدکودک‌ها امروز سه‌شنبه ۲۵ آذرماه تعطیل هستند.

شهرستان منوجان: فعالیت آموزشی کلیه مدارس و مراکز آموزشی در تمامی مقاطع در روز‌های سه‌شنبه ۲۵ و چهارشنبه ۲۶ آذرماه تعطیل اعلام شده است.