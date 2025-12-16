یک نماینده مجلس، مالیات بر ارزش افزوده را یک گام بزرگ در انضباط مالی دانست و درمورد آن توضیحاتی داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - ولیالله بیاتی، نماینده آشتیان، تفرش و فراهان در مجلس در خصوص مزیتهای دریافت برخط مالیات بر ارزش افزوده رستورانهای زنجیرهای، پلتفرمهای نمایش خانگی و... گفت: در گذشته، همواره این انتقاد مطرح بود که منابع درآمدی ناشی از مالیات بر ارزش افزوده با تأخیر به حساب خزانهداری میآید و این امر باعث میشد که دولت دسترسی به موقع به درآمدهای مالیاتی نداشته باشد و نتواند تأمین اعتبار بخشهای مورد نظر را انجام دهد.
او ادامه داد: اصلاحات خوبی در حوزه مالیاتی در کشور در حال انجام است و این اصلاحات به افزایش انضباط در روندهای مالیاتستانی کشور منجر میشوند و موضوع مهم این است که در روند اصلاح نظام مالیاتی کشور، ضمن توجه به وصول درآمدهای مالیاتی دولت و دسترسی سریع حاکمیت به منابع مالی، حل مشکلات مودیان نیز در دستور کار قرار دارد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: دریافت برخط مالیات بر ارزش افزوده بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است و بر این اساس، ۸ درصد از مالیات بر ارزش افزوده رستورانهای زنجیرهای، پلتفرمهای نمایش خانگی و ... به صورت مستقیم و برخط به حساب خزانهداری واریز میشود و ۲ درصد الباقی نیز در زمان تسویه مودی با سازمان امور مالیاتی تعیین تکلیف میشود.
بیاتی افزود: بخشهای مختلف از جمله حوزه امنیت، سلامت، دهیاریها و شهرداریها و ... از محل درآمدهای ناشی از مالیات بر ارزش افزوده سهم دارند و با اخذ مالیات بر ارزش افزوده به شکل برخط، هم منابع به طور منظم به این بخشها تخصیص خواهند یافت و هم توسعه زیرساختی در این بخشها رقم خواهند خورد.