مراسم تکریم از مقام آوران کشوری مسابقات جهش یاس در رشت برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سید مجتبی جلالی پور در این مراسم بر اهمیت گسترش تعامل میان کمیته امداد و هلال احمر تأکید کرد و گفت: بسیار خوشحالم که مشارکت کمیته امداد و هلال احمر بیشتر از گذشته تبلور پیدا کرده و این پیوند عاطفی محکم تر از قبل بین این دو مجموعه رقم خورده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گیلان، افزایش مشارکت پذیری و مهارت آموزی در مواجهه با بحران را حلقه گمشده ای در کمیته امداد دانست و ادامه داد: اینک با مشارکت هلال احمر و اجرای طرح یاس این خلأ مرتفع شده است.

وی، در ادامه با اشاره به اهمیت توانمندسازی جمعی در مقابله با بحران و حوادث احتمالی، افزود: بیش از ۸۰ هزار نفر از اعضای خانواده بزرگ کمیته امداد امام خمینی(ره) در سطح کشور، در قالب طرح یاس به مجموعه امدادگران هلال احمر پیوستند.



جلالی پور، با بیان اینکه در نظر داریم بسیاری از فعالیت های حوزه فرهنگی و تربیتی کمیته امداد را با همکاری هلال احمر برگزار نماییم، عنوان کرد: دفاتر کمیته امداد در سطح استان به پایگاه های اجرای مباحث آموزشی و فعالیت های فرهنگی هلال احمر تبدیل خواهند شد.



مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گیلان در پایان با اشاره به کسب رتبه قهرمانی توسط تیم اعزامی از گیلان در مسابقات «جهش یاس»، این موفقیت را نشاندهنده روحیه بالای مشارکت پذیری مردم استان دانست و گفت: اینکه حامل پیام سلام و لوح تقدیر مدیران ارشد دو دستگاه به مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان جهت مدیریت کارآمد ایشان در عرصه شکوفایی استعدادهای درخشان دختران یاس استان هستم.

گفتنی است در این مراسم ضمن تقدیر از مقام آوران مسابقات کشوری جهش یاس، لوح تقدیر هادی سلیمی؛ مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گیلان که از سوی سید مرتضی بختیاری؛ رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) و پیرحسین کولیوند؛ رئیس جمعیت هلال احمر،، صادر گردیده بود توسط سید مجتبی جلالی پور به ایشان اهداء گردید.

منبع: روابط عمومی