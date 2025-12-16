\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0646\u06cc\u0645\u0647 \u0634\u0628 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0633\u062a\u200c \u0628\u0627\u0632\u0631\u0633\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u0645\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0641\u0647\u0631\u062c \u0647\u062f\u0641 \u062a\u06cc\u0631\u0627\u0646\u062f\u0627\u0632\u06cc \u0627\u0641\u0631\u0627\u062f \u0645\u0633\u0644\u062d \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a.\n\u062f\u0631\u067e\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u062d\u0645\u0644\u06c0 \u062a\u0631\u0648\u0631\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u0627\u0645\u0648\u0631\u0627\u0646 \u067e\u0644\u06cc\u0633 \u0628\u0647 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0631\u0633\u06cc\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u0645\u0646\u0628\u0639: \u0641\u0627\u0631\u0633