نیمه شب امروز یکی از ایست‌ بازرسی‌های استان کرمان در شهرستان فهرج هدف تیراندازی افراد مسلح قرار گرفت.

نیمه شب امروز یکی از ایست‌ بازرسی‌های استان کرمان در شهرستان فهرج هدف تیراندازی افراد مسلح قرار گرفت.

درپی این حملۀ تروریستی یکی از ماموران پلیس به شهادت رسیده است.

منبع: فارس

