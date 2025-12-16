به گفته مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمان نخستین عملیات برف‌روبی زمستانی گدار کفنوئیه در استان کرمان در حال انجام است.

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان، عسکرپور -علی عبداللهی گفت: در پی هشدار هواشناسی قرمز و با به کار گیری تمامی ظرفیت‌ها ۲۵۵ نیروی راهدار در قالب ۳۲ اکیپ راهداری و ۴۵ گشت راهداری زمستانی این اداره در حال آماده باش کامل هستند.


وی با اشاره به اینکه از بامداد سه‌شنبه ۲۵ آذرماه، نخستین بارش برف فصل، راهداران در محور کرمان–بافت (گردنه کفنوییه) آغازشده است، افزود:با حضور به‌موقع و اجرای عملیات برف‌روبی و نمک‌پاشی، شرایط ایمن تردد را برای خودرو‌ها فراهم کردند.


عبداللهی بیان داشت:در حال حاضر این محور باز و تردد در آن جریان دارد.

برچسب ها: برف ، تعطیلی
خبرهای مرتبط
آماده‌باش کامل راهداران کرمان در پی هشدار‌های هواشناسی
هشدار مدیریت بحران کرمان؛ تداوم بارندگی و برف تا شنبه
بارش ها، مناطق مختلف کرمان را فرا می‌گیرند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تخلیه ۳ روستای راین در پی بارش برف و باران
جاده سربیژن و گدار کفنوئیه مسدود است/ گزارشی از وقوع سیلاب در استان کرمان تاکنون‌ثبت نشده است
محور فرعی مظفر آباد جنوب مسدود است
آخرین اخبار
محور فرعی مظفر آباد جنوب مسدود است
تخلیه ۳ روستای راین در پی بارش برف و باران
جاده سربیژن و گدار کفنوئیه مسدود است/ گزارشی از وقوع سیلاب در استان کرمان تاکنون‌ثبت نشده است
مدارس سراسر استان کرمان ۲۶ آذر ماه غیرحضوری شد
شهادت نوجوان بلوچ اهل سنت در حادثه تروریستی جاده زاهدان - فهرج
بارش رحمت الهی در سراسر استان کرمان؛ نویدی برای کشاورزان و طراوت زمین‌ها + فیلم و عکس
۵ مصدوم در حادثه رانندگی محور بردسیر ـ کرمان
تاکنون گزارشی از سیلاب، تلفات یا انسداد راه‌ها در استان نداشته‌ایم
وقوع ۱۴۲ تصادف درون شهری از آغاز بارش ها در شهر کرمان
هشدار دامپزشکی به دامداران رابری
گردنه کفنوئیه در حال حاضر باز است 
تیراندازی به ایست بازرسی‌ پلیس در فهرج کرمان