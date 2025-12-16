باشگاه خبرنگاران جوان کرمان، عسکرپور -علی عبداللهی گفت: در پی هشدار هواشناسی قرمز و با به کار گیری تمامی ظرفیتها ۲۵۵ نیروی راهدار در قالب ۳۲ اکیپ راهداری و ۴۵ گشت راهداری زمستانی این اداره در حال آماده باش کامل هستند.
وی با اشاره به اینکه از بامداد سهشنبه ۲۵ آذرماه، نخستین بارش برف فصل، راهداران در محور کرمان–بافت (گردنه کفنوییه) آغازشده است، افزود:با حضور بهموقع و اجرای عملیات برفروبی و نمکپاشی، شرایط ایمن تردد را برای خودروها فراهم کردند.
عبداللهی بیان داشت:در حال حاضر این محور باز و تردد در آن جریان دارد.