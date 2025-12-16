مدیر کل پزشکی قانونی مازندران از مرگ ۷۸ نفر بر اثر حوادث کار در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر علی عباسی مدیر کل پزشکی قانونی مازندران گفت: مرگ و میر ناشی از حوادث کار در استان از ابتدای امسال تا پایان آبان ۷۸ نفر (۷۶ مرد و ما بقی زن) هستند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴ درصد افزایش داشت.
او با بیان اینکه از این موارد ۵۵ نفر متاهل و ما بقی مجرد هستند، افزود: بر اساس آمارهای موجود در هشت ماهه امسال سقوط از بلندی با ۴۸ فوتی رتبه اول مرگهای ناشی از حوادث کار را به خود اختصاص میدهد و جسم سخت و برق گرفتگی هر کدام با ۱۱ و سایر با ۸ فوتی در رتبههای بعدی مرگ بر اثر حوادث کار قرار دارند.
مدیر کل پزشکی قانونی مازندران گفت:در این هشت ماه بیشترین مرگهای ناشی از حوادث کار با ۱۶ مورد در مرداد ماه و کمترین آن با ۴ مورد در فروردین ماه ثبت شده است.
او افزود: طی این مدت شهرستانهای ساری با ۱۵، آمل با ۹ و بابل با ۸ به ترتیب بیشترین و شهرستانهای بهشهر، بابلسر، جویبار و محموداباد هر کدام با یک فوتی کمترین موارد مرگ بر اثر حوادث کار را داشتند.
مدیر کل پزشکی قانونی استان مازندران به تفکیک سن متوفیان، گفت: بیشترین سن مربوط به افراد ۳۱ تا ۴۰ سال با ۱۸ فوتی و سنین بیش از ۶۱ سال با ۵ فوتی کمترین آمار طی این هشت ماه گزارش شده است.
عباسی افزود: بر اساس آمار مراکز پزشکی قانونی استان طی هشت ماه امسال ۵۷۳ (۵۳۰ مرد و ما بقی زن) مصدوم ناشی از حوادث کار به پزشکی قانونی مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳ درصد کاهش داشت.
عضو شورای قضایی استان ارزش نهادن به جان انسانها، داشتن برنامه ایمنی در کار، رعایت استانداردها و قوانین مربوطه، آموزش و ایجاد نظام اطلاع رسانی و عبرت از حوادثی که اتفاق افتاده را از مهمترین راهکارها در راستای کاهش حوادث ناشی از کار دانست.
منبع:پزشکی قانونی مازندران