دونالد ترامپ با طرح یک شکایت مدنی ۱۰ میلیارد دلاری، بی‌بی‌سی را متهم کرد که در یک مستند، سخنرانی او را به طور مغرضانه و فریبکارانه تدوین کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا دوشنبه شب شکایتی مبنی بر تهمت بی‌بی‌سی به او در دادگاه فدرال میامی تنظیم کرد و خواستار ۱۰ میلیارد دلار غرامت شد.

این شکایت مدنی، بنگاه خبرپراکنی انگلیس را متهم می‌کند که در مستند «پانوراما» که یک هفته پیش از انتخابات ۲۰۲۴ پخش شد، «تصویری دروغین، تهمت‌آمیز، فریبنده، موهن، تحریک‌آمیز و مغرضانه از ترامپ» ارائه کرده است. دعوی ترامپ ادعا می‌کند که این مستند به عنوان بخشی از «تلاشی وقیحانه برای دخالت و تاثیرگذاری بر نتیجه انتخابات به ضرر ترامپ» تهیه شده است.

در این شکایت اشاره شده است که مستند با عنوان «ترامپ: یک فرصت دوباره» (Trump: A Second Chance)، به نحوی تدوین شده است که چنین به نظر برسد که ترامپ در سخنرانی خود در ۶ ژانویه ۲۰۲۱ در خارج از کاخ سفید، صراحتا حامیانش را ترغیب به حمله به ساختمان کنگره آمریکا کرده است.

در شکایت آمده است: «مستند پانوراما به دروغ ترامپ را به گونه‌ای نشان داد که به حامیانش می‌گوید: ما قرار است به سمت ساختمان کنگره برویم و من با شما خواهم بود؛ ما می‌جنگیم. ما مثل جهنم می‌جنگیم و اگر مثل جهنم نجنگید، دیگر کشوری نخواهید داشت.» و تاکید می‌کند: «ترامپ هرگز این توالی از کلمات را به زبان نیاورده است.»

در واقع، بر اساس این شکایت، جمله‌ای که حاوی کلمات «ما می‌جنگیم» بود، تقریبا ۵۵ دقیقه پس از آنکه ترامپ کلمات «من با شما خواهم بود» را بیان کرد، گفته شده است.

سمیر شاه، رئیس بی‌بی‌سی، اخیرا بابت «اشتباه در قضاوت» در مورد این تدوین عذرخواهی کرده بود و مدیر کل و رئیس بخش اخبار این شبکه نیز استعفا داده‌اند. بی‌بی‌سی در تاریخ ۱۳ نوامبر از ترامپ عذرخواهی کرد و متعهد شد که این مستند را مجددا پخش نکرده و در هیچ‌یک از پلتفرم‌های خود نمایش ندهد.

بی‌بی‌سی در بیانیه‌ای در ۱۳ نوامبر اعلام کرد: «در حالی که بی‌بی‌سی صادقانه از نحوه تدوین کلیپ ویدیویی متاسف است، قویا مخالف این هستیم که مبنایی برای ادعای تهمت وجود دارد.»

سخنگوی تیم حقوقی ترامپ در بیانیه‌ای گفت: «بی‌بی‌سی که سابقا محترم بود و اکنون بدنام شده است، با تدوین عمدی، مغرضانه و فریبکارانه سخنرانی ترامپ، در تلاشی وقیحانه برای دخالت در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴، به او تهمت زد.»

سخنگو افزود: «بی‌بی‌سی در پوشش اخبار ترامپ، سابقه طولانی در فریب مخاطبان خود داشته و همه اینها در خدمت دستور کار سیاسی چپ‌گرای خودش بوده است. شکایت قدرتمند ترامپ، بی‌بی‌سی را بابت تهمت و دخالت بی‌ملاحظه در انتخابات پاسخگو می‌کند، درست همان‌طور که او دیگر رسانه‌های جریان اصلی اخبار جعلی را مسئول اقدامات نادرستشان دانسته است.»

منبع: سی ان بی سی نیوز

برچسب ها: بی بی سی ، دونالد ترامپ ، حمله به کنگره
خبرهای مرتبط
دموکرات‌ها عکس‌های جدیدی از املاک اپستین منتشر کردند
حمله کاخ سفید به واشنگتن‌پست
جریمه ۷ میلیون دلاری آمریکا علیه شرکت نیویورکی به دلیل نقض تحریم‌های روسیه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۳ ۲۵ آذر ۱۴۰۴
سگ زرد قبل از محاکمه مبلغ جریمه راهم تعیین میکند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
عیسی
۱۴:۲۱ ۲۵ آذر ۱۴۰۴
می خواهد بودجه را تامین کند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۰ ۲۵ آذر ۱۴۰۴
ای پیر سگ دنیا را به لجن کشیده ای بی پدر و مادر برو گمشو
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۶ ۲۵ آذر ۱۴۰۴
از آب کره میگیره
۰
۱
پاسخ دادن
آلمان سامانه‌های دفاع هوایی پاتریوت و پرسنل نظامی را از لهستان خارج می‌کند
دو شهید در حملات پهپادی اسرائیل به لبنان
حماس: حدود ۴۰۰ نفر در پی نقض آتش بس در غزه شهید شده‌اند
عربستان طرح اسرائیل برای ساخت ۱۹ شهرک در کرانه باختری را محکوم کرد
اعضای اروپایی شورای امنیت خشونت شهرک‌نشینان اسرائیلی را محکوم کردند
احتمال سفر پوتین به ترکیه در سال ۲۰۲۶
موافقت مقامات ارشد اروپایی با تشکیل نهادی بین‌المللی برای تصمیم‌گیری در مورد «غرامت» اوکراین
آخرین اخبار
آلمان سامانه‌های دفاع هوایی پاتریوت و پرسنل نظامی را از لهستان خارج می‌کند
حماس: حدود ۴۰۰ نفر در پی نقض آتش بس در غزه شهید شده‌اند
عربستان طرح اسرائیل برای ساخت ۱۹ شهرک در کرانه باختری را محکوم کرد
دو شهید در حملات پهپادی اسرائیل به لبنان
احتمال سفر پوتین به ترکیه در سال ۲۰۲۶
اعضای اروپایی شورای امنیت خشونت شهرک‌نشینان اسرائیلی را محکوم کردند
موافقت مقامات ارشد اروپایی با تشکیل نهادی بین‌المللی برای تصمیم‌گیری در مورد «غرامت» اوکراین
سازمان ملل: از اوایل دسامبر ۱۰۴ غیرنظامی در سودان کشته شده‌اند
نوزاد تازه متولد شده در نوار غزه از سرما جان باخت
پنتاگون در حال آماده‌سازی طرح سازماندهی مجدد ارتش است
نیروهای اسرائیلی حومه روستایی در جنوب سوریه را گلوله‌باران کردند
مادورو: مردم آمریکا اجازه جنگ علیه ونزوئلا را نمی‌دهند
برنامه جهانی غذا هشدار داد: بحران گرسنگی در افغانستان عمیق‌تر می‌شود
اردوغان: اسرائیل مانع اصلی صلح در سوریه است
آیا کریدور ریلی ایران -چین فعال می‌شود؟
طرح عملیات تروریستی در لهستان خنثی شد
برپایی ایست‌بازرسی‌های با شعار داعش در حلب و دیرالزور
هشدار وزیر خارجه عراق: تهدید اسرائیل همچنان باقیست
بی بی سی: از خود در برابر ترامپ دفاع می‌کنیم
شرط حماس برای نیرو‌های بین‌المللی: فقط نظارت بر مرزها
قطر قانونی‌سازی ۱۹ شهرک اسرائیلی در کرانه باختری را محکوم کرد
تیر خلاص ترامپ به کی‌یف: اوکراین خاک خود را از دست داده است
روسیه شهر کلیدی کوپیانسک در شمال شرق اوکراین را به کنترل درآورد
کرملین هرگونه گفتگوی تلفنی اخیر پوتین با ترامپ را تکذیب کرد
هشدار ایتالیا به اروپا: هیتلر و ناپلئون هم حریف مسکو نشدند!
افشاگری روسیه از «اطلاعات دروغین» انگلیس
تأکید روسیه بر اهمیت ویژه تقویت روابط با ایران علی رغم تحریم‌های غرب
ریابکوف: در آستانه حل و فصل جنگ اوکراین هستیم
شبح اف-۳۵ بالای سر تل‌آویو؛ قطر، عربستان و ترکیه در صف خرید
چین بار دیگر از نخست وزیر ژاپن خواست اظهاراتش در مورد تایوان را پس بگیرد