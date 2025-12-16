باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا دوشنبه شب شکایتی مبنی بر تهمت بیبیسی به او در دادگاه فدرال میامی تنظیم کرد و خواستار ۱۰ میلیارد دلار غرامت شد.
این شکایت مدنی، بنگاه خبرپراکنی انگلیس را متهم میکند که در مستند «پانوراما» که یک هفته پیش از انتخابات ۲۰۲۴ پخش شد، «تصویری دروغین، تهمتآمیز، فریبنده، موهن، تحریکآمیز و مغرضانه از ترامپ» ارائه کرده است. دعوی ترامپ ادعا میکند که این مستند به عنوان بخشی از «تلاشی وقیحانه برای دخالت و تاثیرگذاری بر نتیجه انتخابات به ضرر ترامپ» تهیه شده است.
در این شکایت اشاره شده است که مستند با عنوان «ترامپ: یک فرصت دوباره» (Trump: A Second Chance)، به نحوی تدوین شده است که چنین به نظر برسد که ترامپ در سخنرانی خود در ۶ ژانویه ۲۰۲۱ در خارج از کاخ سفید، صراحتا حامیانش را ترغیب به حمله به ساختمان کنگره آمریکا کرده است.
در شکایت آمده است: «مستند پانوراما به دروغ ترامپ را به گونهای نشان داد که به حامیانش میگوید: ما قرار است به سمت ساختمان کنگره برویم و من با شما خواهم بود؛ ما میجنگیم. ما مثل جهنم میجنگیم و اگر مثل جهنم نجنگید، دیگر کشوری نخواهید داشت.» و تاکید میکند: «ترامپ هرگز این توالی از کلمات را به زبان نیاورده است.»
در واقع، بر اساس این شکایت، جملهای که حاوی کلمات «ما میجنگیم» بود، تقریبا ۵۵ دقیقه پس از آنکه ترامپ کلمات «من با شما خواهم بود» را بیان کرد، گفته شده است.
سمیر شاه، رئیس بیبیسی، اخیرا بابت «اشتباه در قضاوت» در مورد این تدوین عذرخواهی کرده بود و مدیر کل و رئیس بخش اخبار این شبکه نیز استعفا دادهاند. بیبیسی در تاریخ ۱۳ نوامبر از ترامپ عذرخواهی کرد و متعهد شد که این مستند را مجددا پخش نکرده و در هیچیک از پلتفرمهای خود نمایش ندهد.
بیبیسی در بیانیهای در ۱۳ نوامبر اعلام کرد: «در حالی که بیبیسی صادقانه از نحوه تدوین کلیپ ویدیویی متاسف است، قویا مخالف این هستیم که مبنایی برای ادعای تهمت وجود دارد.»
سخنگوی تیم حقوقی ترامپ در بیانیهای گفت: «بیبیسی که سابقا محترم بود و اکنون بدنام شده است، با تدوین عمدی، مغرضانه و فریبکارانه سخنرانی ترامپ، در تلاشی وقیحانه برای دخالت در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۴، به او تهمت زد.»
سخنگو افزود: «بیبیسی در پوشش اخبار ترامپ، سابقه طولانی در فریب مخاطبان خود داشته و همه اینها در خدمت دستور کار سیاسی چپگرای خودش بوده است. شکایت قدرتمند ترامپ، بیبیسی را بابت تهمت و دخالت بیملاحظه در انتخابات پاسخگو میکند، درست همانطور که او دیگر رسانههای جریان اصلی اخبار جعلی را مسئول اقدامات نادرستشان دانسته است.»
منبع: سی ان بی سی نیوز