وزیر کشور از پیشرفت طرح‌های مدیریت پسماند در مازندران خبر داد و اعلام کرد پروژه زباله‌سوز ساری پس از سال‌ها انتظار وارد مرحله تست آزمایشی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مومنی وزیر کشور با اشاره به برگزاری چندمین جلسه بررسی موضوع پسماند استان، گفت: تصمیمات نشست قبلی اکنون در حال پیگیری است و خوشبختانه اقدامات خوبی آغاز شده و برخی پروژه‌ها به مراحل نهایی رسیده‌اند.

او افزود: در قائم شهر، نوشهر، نور و تنکابن عملیات اجرایی آغاز شده و در آمل نیز دو زمین مشخص شده که پس از نهایی شدن و رعایت ملاحظات زیست‌محیطی، پروژه‌ها شروع خواهند شد. پیش‌بینی می‌کنیم تا سال آینده این طرح‌ها به نتیجه برسند.

وزیر کشور درباره زباله‌سوز ساری گفت: این پروژه که بیش از یک دهه روی آن کار شده، اکنون در مرحله تست آزمایشی قرار دارد. دوره آزمایشی حدود ۲۰ روز تا یک ماه آغاز شده و انتظار داریم طی دو ماه آینده تست نهایی پاسخ دهد و پروژه به اتمام برسد.

او افزود: هر منابعی که نیاز باشد، با دستور رئیس‌جمهور برای موضوع پسماند سه استان شمالی کشور پیش‌بینی و اختصاص خواهد یافت.

مومنی در پایان با اشاره به برخی موانع مطرح‌شده در نشست مدیریت پسماند مازندران، گفت: این موارد بررسی شد و تصمیمات لازم برای رفع آنها اتخاذ گردید.

او افزود: همچنین گزارشی از بخش دام ارائه شد که قرار است روز چهارشنبه در دولت مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری شود.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

