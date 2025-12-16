باشگاه خبرنگاران جوان - مومنی وزیر کشور با اشاره به برگزاری چندمین جلسه بررسی موضوع پسماند استان، گفت: تصمیمات نشست قبلی اکنون در حال پیگیری است و خوشبختانه اقدامات خوبی آغاز شده و برخی پروژهها به مراحل نهایی رسیدهاند.
او افزود: در قائم شهر، نوشهر، نور و تنکابن عملیات اجرایی آغاز شده و در آمل نیز دو زمین مشخص شده که پس از نهایی شدن و رعایت ملاحظات زیستمحیطی، پروژهها شروع خواهند شد. پیشبینی میکنیم تا سال آینده این طرحها به نتیجه برسند.
وزیر کشور درباره زبالهسوز ساری گفت: این پروژه که بیش از یک دهه روی آن کار شده، اکنون در مرحله تست آزمایشی قرار دارد. دوره آزمایشی حدود ۲۰ روز تا یک ماه آغاز شده و انتظار داریم طی دو ماه آینده تست نهایی پاسخ دهد و پروژه به اتمام برسد.
او افزود: هر منابعی که نیاز باشد، با دستور رئیسجمهور برای موضوع پسماند سه استان شمالی کشور پیشبینی و اختصاص خواهد یافت.
مومنی در پایان با اشاره به برخی موانع مطرحشده در نشست مدیریت پسماند مازندران، گفت: این موارد بررسی شد و تصمیمات لازم برای رفع آنها اتخاذ گردید.
او افزود: همچنین گزارشی از بخش دام ارائه شد که قرار است روز چهارشنبه در دولت مطرح و درباره آن تصمیمگیری شود.
