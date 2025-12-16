باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل فولادی معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای مازندران گفت: در پی اعلام هشدار سطح نارنجی آغاز فعالیت سامانه بارشی در روزهای آتی، تمامی نیروهای راهداری در سراسر استان در حالت آماده باش هستند.
او طول محورهای برفگیر با ارتفاع بالای هزار متر مازندران را ۳۷۰۰ کیلومتر اعلام و افزود: ۲۰۶ دستگاه ماشین آلات، ۳۰۶ نفر نیروی راهدار در قالب ۴۰ اکیپ و راهدارخانه به منظور مقابله با بحرانهای احتمالی و سرویس دهی به مسافران و در راه ماندگان در تمامی محورهای استان مستقر هستند.
فولادی گفت: تمهیدات لازم برای برفروبی، نمکپاشی و رفع هرگونه انسداد احتمالی در محورهای کوهستانی و برفگیر استان اندیشیده شده و هماهنگیهای لازم با دستگاههای امدادی و خدماترسان نیز انجام شده است
او افزود: مسافرین و رانندگان محترم میتوانند جهت کسب آگاهی از آخرین وضعیت راهها، انسدادها یا محدودیتهای احتمالی تردد و شرایط جوی به سایت www.۱۴۱.ir مراجعه نموده و یا با تلفن گویای ۱۴۱ تماس حاصل فرمایند.
منبع:راهداری مازندران