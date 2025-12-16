معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران از آماده باش تمامی نیرو‌های راهداری استان در پی اعلام هشدار سطح نارنجی هواشناسی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل فولادی معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران گفت: در پی اعلام هشدار سطح نارنجی آغاز فعالیت سامانه بارشی در روز‌های آتی، تمامی نیرو‌های راهداری در سراسر استان در حالت آماده باش هستند.

او طول محور‌های برفگیر با ارتفاع بالای هزار متر مازندران را ۳۷۰۰ کیلومتر اعلام و افزود: ۲۰۶ دستگاه ماشین آلات، ۳۰۶ نفر نیروی راهدار در قالب ۴۰ اکیپ و راهدارخانه به منظور مقابله با بحران‌های احتمالی و سرویس دهی به مسافران و در راه ماندگان در تمامی محور‌های استان مستقر هستند.

فولادی گفت: تمهیدات لازم برای برف‌روبی، نمک‌پاشی و رفع هرگونه انسداد احتمالی در محور‌های کوهستانی و برف‌گیر استان اندیشیده شده و هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان نیز انجام شده است

او افزود: مسافرین و رانندگان محترم می‌توانند جهت کسب آگاهی از آخرین وضعیت راه‌ها، انسداد‌ها یا محدودیت‌های احتمالی تردد و شرایط جوی به سایت www.۱۴۱.ir مراجعه نموده و یا با تلفن گویای ۱۴۱ تماس حاصل فرمایند.

منبع:راهداری مازندران

برچسب ها: وضعیت راه ها ، پلیس راه مازندران
خبرهای مرتبط
برفروبی ۱۵۰ کیلومتر از محور‌های کوهستانی مازندران
جاده‌های مازندران ایمنی مضاعف گرفت
استمرار برفروبی در جاده‌های کوهستانی مازندران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هموطنان از سفرهای غیرضروری به مازندران خودداری کنند
آخرین اخبار
هموطنان از سفرهای غیرضروری به مازندران خودداری کنند
ایجاد کارخانه‌های کمپوست واردات کود را ۷۰۰ هزار تُن کاهش داد
۴ دختر مازندرانی در اردوی انتخابی تیم ملی هندبال دانش آموزی
بازگشت نکاچوب به چرخه تولید پس از یک دهه بحران
تغییر ساعت کاری ادارات مازندران از ابتدای دی ماه
استمرار برفروبی در جاده‌های کوهستانی مازندران
کمربندی امام روح اله و پل سه راهی جویبار ساری روشن می‌شود
نبرد با مگس میوه مدیترانه‌ای در جویبار
اهمیت صنعت حمل و نقل در بهبود فضای کسب و کار مازندران
رفع تصرف و آزاد سازی اراضی ملی در شهرستان ساری
بازرسی از ۲۲۷ واحد صنفی در طرح نظارتی شب یلدا