باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - منابعی به شبکه صهیونیستی آی ۲۴ نیوز فاش کردند که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل و تام باراک، فرستاده آمریکا در مورد سوریه به تفاهماتی رسیده‌اند.

این منابع گزارش دادند که رژیم تروریستی اسرائیل و آمریکا در مورد ادامه تمایل این رژیم تروریستی برای عملیات در سوریه و همچنین در مورد تداوم مذاکرات با سوریه پیرامون توافق امنیتی به تفاهماتی دست یافته‌اند.

یکی از منابع گفت: «اکنون هر طرف می‌داند چه کاری باید انجام دهد.» به گفته این شبکه صهیونیستی، باراک در جریان دیدارش با نتانیاهو، خطوط قرمزی را در خصوص حملات و عملیات‌های نظامی رژیم تروریستی اسرائیل در سوریه تعیین کرده است.

چند روز پیش، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در پستی نوشته بود: «بسیار مهم است که اسرائیل یک گفتگوی قوی و واقعی با سوریه داشته باشد.»

شایان ذکر است که دولت آمریکا، ابومحمد الجولانی، رئیس موقت سوریه و سرکرده تحریرالشام را به عنوان متحدی می‌بیند که در تلاش برای تثبیت سوریه و پیشبرد آن است و بنابراین می‌خواهد از هرگونه اقدامی که ممکن است حکومت او را تضعیف کند، اجتناب کند.

بر اساس این گزارش، دولت آمریکا علاوه بر تمایل خود برای دستیابی به یک توافق امنیتی، از این بیم دارد که گسترش حملات رژیم تروریستی اسرائیل منجر به فروپاشی دولت الجولانی در سوریه شود.

منبع: آر تی