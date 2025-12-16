باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرعامل بورس انرژی ایران، جزئیات مصوبه شورای اقتصاد درباره فروش محصولات پالایشگاه‌ها در بورس انرژی را تشریح کرد و گفت: «بر اساس سیاست مصوب شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۱۰ آذر امسال، موضوع صدور مجوز صادرات فرآورده‌های نفتی اصلی برای پرداخت مطالبات شرکت‌های پالایشی نفت، با استناد به قانون بودجه ۱۴۰۴، مورد بررسی قرار گرفت.»

محمد نظیفی، ادامه داد: «در جریان این بررسی، شورای اقتصاد تصویب کرد مانده مطالبات شرکت‌های پالایشگاهی بابت مابه‌التفاوت بهای خوراک دریافتی پالایشگاه‌ها و فرآورده‌های اصلی و فرعی تحویل داده شده یعنی این میزان مطالبات، در واقع باید توسط شرکت ملی پالایش و پخش تا پایان اسفند ۱۴۰۳ به وزارت نفت اعلام شود. بر اساس این اعلام، پس از رسیدگی و تأیید، شرکت‌ها این امکان را خواهند داشت که به همان میزان، فرآورده‌های خود را در رینگ داخلی یا بین‌المللی بورس انرژی ایران عرضه کنند و از این طریق، بخشی از مطالبات خود را دریافت کنند. همزمان، بدهی دولت به این شرکت‌ها نیز کاهش خواهد یافت.»

مدیرعامل بورس انرژی توضیح داد: «بنابراین، تبعات این شیوه تسویه مطالبات، در کاهش بدهی دولت و هم از منظر بهبود شرایط نقدینگی شرکت‌های پالایشی نمود پیدا خواهد کرد.»

او افزود: «با توجه به این‌که بورس انرژی ایران به عنوان مرکز و بازار مبادلات این فرآورده‌ها در مصوبه ذکر شده است، انتظار می‌رود با میزبانی این معاملات، شاهد ایجاد فضای رقابتی مطلوبی در تابلو‌های بورس انرژی، متناسب با جذابیت ذاتی این معاملات، باشیم.»

نظیفی گفت: «امیدواریم عرضه‌هایی که در نتیجه این مصوبه آغاز می‌شوند، در حقیقت نشانه مثبتی در به‌کارگیری سازوکار‌های بازار محور در حوزه انرژی و به‌طور مشخص در حوزه فرآورده‌ها، به کل فضای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور در بخش انرژی مخابره کنند.»

او ادامه داد: «این سیگنال مثبت می‌تواند در آینده نزدیک موجب شود بورس انرژی ایران به اصلی‌ترین بازار مبادلات فرآورده‌ها، نفت خام، میعانات و همه حامل‌های انرژی تبدیل شود؛ چون ما به این موضوع اعتقاد داریم و بر اساس اعداد و ارقام نیز اثبات شده عرضه‌هایی که از طریق تابلو‌های بورس انرژی صورت می‌گیرند، از جهات شفافیت معاملات، رانت‌گریز بودن سازوکار بورس انرژی و رانت‌ستیز بودن آن، همچنین از منظر کارایی کشف قیمت، امکان بسیار خوبی را برای سمت عرضه و تقاضا فراهم می‌کنند و هر دو طرف بازار می‌توانند از این امکان بهره‌مند شوند.»

مدیرعامل بورس انرژی تاکید کرد: «یکی از نکات مهم این مصوبه، مهلتی است که تا پایان سال جاری در نظر گرفته شده است. بر این اساس، انتظار داریم همان‌طور که مصوبه، تکلیف کرده است که عملکرد این سیاست باید به صورت ماهانه توسط شرکت ملی پالایش و پخش گزارش شود و این موضوع به صراحت مورد نظر سیاست‌گذار و دولت است همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز این مصوبه را ابلاغ کرده‌اند، شاهد اجرای سریع‌تر این مصوبه باشیم تا شرکت‌های پالایشی بتوانند از منافع مالی ناشی از آن بهره‌مند شوند و این اقدام، فتح بابی مناسب برای شاهد بودن سهم بسیار بیشتری از مبادلات فرآورده‌ها و حامل‌های انرژی در بورس انرژی ایران در قانون بودجه ۱۴۰۵ باشد.»

منبع: بازار سرمایه