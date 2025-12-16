وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که این کشور یک پهپاد کنترل‌ناپذیر را که به حریم هوایی آن در دریای سیاه نزدیک می‌شد، شناسایی و سرنگون کرده است.

این حادثه پس از هشدار ترکیه در هفته گذشته درباره تشدید تنش‌ها در دریای سیاه روی داد، پس از آنکه حملات روسیه به بنادر اوکراین به سه شناور باری ترک‌تبار خسارت وارد کرد.

در بیانیه این وزارتخانه آمده است که جنگنده‌های اف-۱۶ ترکیه و ناتو برای اطمینان از امنیت حریم هوایی ترکیه پس از شناسایی پهپاد در حالت آماده‌باش قرار گرفتند.

در بیانیه روز دوشنبه افزوده شد که مشخص شد پهپاد از کنترل خارج شده و در یک منطقه امن سرنگون شد، اما جزئیاتی درباره نوع یا مبدأ آن ارائه نشد.

حملات به بنادر اوکراین روز‌ها پس از آن روی داد که مسکو در واکنش به حملات کی‌یف که به سه تانکر «ناوگان سایه» در مسیر حرکت به روسیه برای صادرات نفت آن در دریای سیاه آسیب زد، تهدید کرد «اوکراین را از دریا قطع خواهد کرد».

منبع: رویترز

