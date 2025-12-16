باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس، روز دوشنبه آمادگی خود را برای میزبانی از نیکولاس مادورو، همتای ونزوئلایی خود، در صورت تمایل به بازدید از بلاروس ابراز کرد.
لوکاشنکو در مصاحبه خود با نیوزمکس گفت که بلاروس و ونزوئلا روابط دیرینهای دارند و اگر مادورو بخواهد به مینسک بیاید، مورد استقبال قرار خواهد گرفت.
او در بخشهایی از مصاحبه که در کانال تلگرامی «پول پراوگو» مرتبط با دفتر ریاستجمهوری منتشر شد، گفت: «مادورو هرگز دشمن یا رقیب ما نبوده است. اگر میخواست به بلاروس بیاید، درها به روی او باز است. اما صادقانه بگویم، این موضوع هرگز مورد بحث قرار نگرفته است. مادورو از آن دسته افرادی نیست که فرار کند یا بگریزد. او مرد سرسختی است.»
علاوه بر این، لوکاشنکو گفت که معتقد است ایالات متحده و ونزوئلا میتوانند اختلافات خود را به طور مسالمتآمیز حل کنند. وی افزود که انتظار دارد به زودی با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، صحبت کند و در مورد ونزوئلا و سایر موضوعات صحبت کند.
لوکاشنکو گفت: «من کاملاً متقاعد شدهام که تمام مسائل، تمام خواستههای ایالات متحده آمریکا امروز میتواند به شیوهای صلحآمیز حل شود. فکر میکنم در آینده نزدیک بتوانیم این موضوع را با دونالد ترامپ مورد بحث قرار دهیم. چیزهای جالب بسیاری به او خواهم گفت. جنگ به هیچچیز منجر نخواهد شد.»
لوکاشنکو گفت که جنگ با ونزوئلا معادل «ویتنام دوم خواهد بود. آیا شما به این نیاز دارید؟ نه؛ بنابراین نیازی به جنگیدن نیست. میتوان به توافق رسید.»
او گفت که یک درگیری با ونزوئلا تنها منجر به اتحاد ونزوئلا در حمایت از مادورو خواهد شد.
لوکاشنکو مادورو را «مردی محترم، معقول که میتوان با او به توافق رسید» توصیف کرد و در اظهارات ترامپ درباره حجم عظیم ورود مواد مخدر از ونزوئلا تردید کرد.
وی گفت که بلاروس در حال رهبری مبارزه با قاچاق مواد مخدر از آسیا به اروپای غربی است، اما اگر اروپا تحریمهای اعمالشده بر مسائل حقوق بشری و حمایت مینسک از جنگ روسیه در اوکراین را تشدید کند، دیگر مایل به محافظت از اروپا نیست.
او گفت: «آنها من را خفه میکنند و من قرار است از آنها در برابر مواد مخدر محافظت کنم؟ همین موضوع در مورد شما نیز صدق میکند — نباید ونزوئلا را خفه کنید. باید به یک سازش برسید. من باور ندارم که چنین حجمی از مواد مخدر که وارد ایالات متحده میشود از ونزوئلا میآید. من در این مورد حرف ترامپ را باور ندارم. این را با اطمینان میگویم.»
لوکاشنکو متحد نزدیک ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه است.
تنشها بین دولتهای آمریکا و ونزوئلا بالا گرفته است که با حضور گسترده نظامی آمریکا در جنوب دریای کارائیب، حملات آمریکا به قایقهای قاچاق مواد مخدر و اظهارات دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، مبنی بر امکان شروع عملیات زمینی به زودی در ونزوئلا همراه شده است.
دولت ونزوئلا گفته است که آمریکا در پی تغییر رژیم برای به دست گرفتن کنترل ذخایر عظیم نفتی این کشور است.
منبع: رویترز