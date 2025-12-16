مهلت ثبت نام آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو معلم سال ۱۴۰۵ از امروز سه‌شنبه ۲۵ آذر آغاز می‌شود و اول دی ماه پایان می‌پذیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهلت ثبت نام آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو معلم در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی سال ۱۴۰۵ از امروز، سه‌شنبه ۲۵ آذر آغاز می‌شود و در روز دوشنبه اول دی ماه پایان می‌پذیرد.

 ثبت نام از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org انجام می‌شود و متقاضیان می‌توانند در مهلت تعیین شده برای شرکت در آزمون مذکور ثبت‌نام نمایند.

 دفترچه راهنمای ثبت‌نام در این آزمون هم‌زمان با شروع ثبت‌نام از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش در دسترس خواهد بود.

زمان برگزاری آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو معلم روز پنج‌شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ خواهد بود.

