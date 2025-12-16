باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین تصریح کرد که «تا این لحظه» هیچ توافقی با آمریکا در مورد مسائل سرزمینی در چارچوب تلاش‌ها برای حل‌وفصل مناقشه اوکراین حاصل نشده است.

زلنسکی در یک کنفرانس مطبوعاتی توضیح داد که «نمایندگان اوکراین به گفت‌و‌گو با همتایان آمریکایی خود ادامه می‌دهند» و خاطرنشان کرد که «هیئت اوکراینی برای دستیابی به نتایج، به صورت شبانه‌روزی در حال فعالیت است.»

در مقابل، زلنسکی اذعان کرد که برخی پرونده‌ها همچنان پیچیده هستند و «در راس آنها پرونده واگذاری سرزمین‌ها قرار دارد»؛ وی تاکید کرد که «تفاوت در مواضع دو طرف وجود دارد.»

شایان ذکر است که در ۱۴ دسامبر، برلین پایتخت آلمان میزبان یک دور مذاکرات ۵ ساعته برای بررسی طرح صلح ۲۰ ماده‌ای بود. در این نشست «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه آمریکا، «جرد کوشنر» داماد رئیس‌جمهور این کشور و زلنسکی حضور داشتند که دور دوم آن نیز دیروز دوشنبه برگزار شد.

در همین راستا، نشریه «پولیتیکو» گزارش داد که «اوکراین پیشنهاد ایجاد یک منطقه اقتصادی آزاد غیرنظامی در اقلیم دونباس را رد کرده است.»

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که آمریکا از اواسط نوامبر گذشته در حال ترویج «طرح صلح» جدیدی درباره اوکراین است. در همین رابطه، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در دوم دسامبر در کرملین از فرستادگان آمریکایی استقبال کرد تا جزئیات این طرح را که به چندین محور برای بررسی جداگانه تقسیم شده است، مورد بحث قرار دهند.

