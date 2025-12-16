رئیس اداره تعزیرات حکومتی بهشهر از جریمه ۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریالی قاچاقچی موتورسیکلت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده  - رضا علیزاده رئیس اداره تعزیرات حکومتی بهشهر گفت: پرونده قاچاق موتور سیکلت سنگین به ارزش پنج میلیارد ریال در شعبه اول تعزیرات حکومتی شهرستان بهشهر رسیدگی شد.

او افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالا و تحویل آن به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، متخلف را به پرداخت پنج میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی بهشهر گفت: ماموران پلیس آگاهی، یک دستگاه موتور سیکلت سنگین قاچاق را کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

برچسب ها: موتورسیکلت قاچاق ، تعزیرات حکومتی
