دولت کانادا با ادعا کردن نقش داشتن چهار مقام ارشد ایرانی در نقض حقوق بشر، هجدهمین بسته تحریمی خود علیه ایران را اعمال کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کانادا شامگاه دوشنبه از اعمال تحریم‌هایی علیه چهار مقام ارشد ایرانی به دلیل آنچه نقش آنها در نقض حقوق بشر ادعا کرده است، خبر داد.

وزارت امور خارجه کانادا در بیانیه‌ای اعلام کرد: «امروز، آنیتا آناند، وزیر امور خارجه، اعلام کرد که کانادا بر اساس مقررات اقدامات اقتصادی ویژه (ایران)، تحریم‌های بیشتری را علیه ۴ فرد اعمال می‌کند.»

کانادا این چهار فرد تحریم‌شده شامل محسن کریمی، احمد خادم سیدالشهدا، مصطفی محبی و حسن آخریان را به ارتباط با «نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در ایران متهم کرد. با این اقدام ضد ایرانی جدید، کانادا از اکتبر ۲۰۲۲ تاکنون ۱۸ دور تحریم را علیه مقامات و نهاد‌های ایرانی به دلیل آنچه نقض حقوق بشر ادعا می‌کند، اعمال کرده است.

پیش از این نیز کانادا در اقدامی خصمانه پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی را در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرده بود.

منبع: آناتولی

برچسب ها: تحریم ایران ، ایران و کانادا
خبرهای مرتبط
آمریکا ۵۵ نهاد و فرد مرتبط با صنعت نفت ایران را تحریم کرد
تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران
ترامپ وضعیت اضطراری ملی در رابطه با ایران را تمدید کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۷
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۳:۰۵ ۲۵ آذر ۱۴۰۴
کانادا هم مستعمره امریکاست
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۰ ۲۵ آذر ۱۴۰۴
کانادا محلی امن برای سارقین دولتی مثل خاوری ها ...
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمودزاده
۱۲:۳۵ ۲۵ آذر ۱۴۰۴
کانادا اگر راست می گوید اقا زادگان این مملکت را اخراج کند
۱
۹
پاسخ دادن
آلمان سامانه‌های دفاع هوایی پاتریوت و پرسنل نظامی را از لهستان خارج می‌کند
دو شهید در حملات پهپادی اسرائیل به لبنان
حماس: حدود ۴۰۰ نفر در پی نقض آتش بس در غزه شهید شده‌اند
عربستان طرح اسرائیل برای ساخت ۱۹ شهرک در کرانه باختری را محکوم کرد
اعضای اروپایی شورای امنیت خشونت شهرک‌نشینان اسرائیلی را محکوم کردند
احتمال سفر پوتین به ترکیه در سال ۲۰۲۶
موافقت مقامات ارشد اروپایی با تشکیل نهادی بین‌المللی برای تصمیم‌گیری در مورد «غرامت» اوکراین
آخرین اخبار
آلمان سامانه‌های دفاع هوایی پاتریوت و پرسنل نظامی را از لهستان خارج می‌کند
حماس: حدود ۴۰۰ نفر در پی نقض آتش بس در غزه شهید شده‌اند
عربستان طرح اسرائیل برای ساخت ۱۹ شهرک در کرانه باختری را محکوم کرد
دو شهید در حملات پهپادی اسرائیل به لبنان
احتمال سفر پوتین به ترکیه در سال ۲۰۲۶
اعضای اروپایی شورای امنیت خشونت شهرک‌نشینان اسرائیلی را محکوم کردند
موافقت مقامات ارشد اروپایی با تشکیل نهادی بین‌المللی برای تصمیم‌گیری در مورد «غرامت» اوکراین
سازمان ملل: از اوایل دسامبر ۱۰۴ غیرنظامی در سودان کشته شده‌اند
نوزاد تازه متولد شده در نوار غزه از سرما جان باخت
پنتاگون در حال آماده‌سازی طرح سازماندهی مجدد ارتش است
نیروهای اسرائیلی حومه روستایی در جنوب سوریه را گلوله‌باران کردند
مادورو: مردم آمریکا اجازه جنگ علیه ونزوئلا را نمی‌دهند
برنامه جهانی غذا هشدار داد: بحران گرسنگی در افغانستان عمیق‌تر می‌شود
اردوغان: اسرائیل مانع اصلی صلح در سوریه است
آیا کریدور ریلی ایران -چین فعال می‌شود؟
طرح عملیات تروریستی در لهستان خنثی شد
برپایی ایست‌بازرسی‌های با شعار داعش در حلب و دیرالزور
هشدار وزیر خارجه عراق: تهدید اسرائیل همچنان باقیست
بی بی سی: از خود در برابر ترامپ دفاع می‌کنیم
شرط حماس برای نیرو‌های بین‌المللی: فقط نظارت بر مرزها
قطر قانونی‌سازی ۱۹ شهرک اسرائیلی در کرانه باختری را محکوم کرد
تیر خلاص ترامپ به کی‌یف: اوکراین خاک خود را از دست داده است
روسیه شهر کلیدی کوپیانسک در شمال شرق اوکراین را به کنترل درآورد
کرملین هرگونه گفتگوی تلفنی اخیر پوتین با ترامپ را تکذیب کرد
هشدار ایتالیا به اروپا: هیتلر و ناپلئون هم حریف مسکو نشدند!
افشاگری روسیه از «اطلاعات دروغین» انگلیس
تأکید روسیه بر اهمیت ویژه تقویت روابط با ایران علی رغم تحریم‌های غرب
ریابکوف: در آستانه حل و فصل جنگ اوکراین هستیم
شبح اف-۳۵ بالای سر تل‌آویو؛ قطر، عربستان و ترکیه در صف خرید
چین بار دیگر از نخست وزیر ژاپن خواست اظهاراتش در مورد تایوان را پس بگیرد