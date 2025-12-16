دولت کانادا با ادعا کردن نقش داشتن چهار مقام ارشد ایرانی در نقض حقوق بشر، هجدهمین بسته تحریمی خود علیه ایران را اعمال کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کانادا شامگاه دوشنبه از اعمال تحریم‌هایی علیه چهار مقام ارشد ایرانی به دلیل آنچه نقش آنها در نقض حقوق بشر ادعا کرده است، خبر داد.

وزارت امور خارجه کانادا در بیانیه‌ای اعلام کرد: «امروز، آنیتا آناند، وزیر امور خارجه، اعلام کرد که کانادا بر اساس مقررات اقدامات اقتصادی ویژه (ایران)، تحریم‌های بیشتری را علیه ۴ فرد اعمال می‌کند.»

کانادا این چهار فرد تحریم‌شده شامل محسن کریمی، احمد خادم سیدالشهدا، مصطفی محبی و حسن آخریان را به ارتباط با «نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در ایران متهم کرد. با این اقدام ضد ایرانی جدید، کانادا از اکتبر ۲۰۲۲ تاکنون ۱۸ دور تحریم را علیه مقامات و نهاد‌های ایرانی به دلیل آنچه نقض حقوق بشر ادعا می‌کند، اعمال کرده است.

پیش از این نیز کانادا در اقدامی خصمانه پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی را در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرده بود.

