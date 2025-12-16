باشگاه خبرنگاران جوان - در اواخر قرن نوزدهم و پس از پایان جنگ داخلی آمریکا که مرگومیرهای فراوانی به همراه داشت، جریانی به نام «عکاسی ارواح» در آمریکا و اروپا محبوبیت یافت. در این دوره، عکسهایی منتشر میشد که مدعی بودند روح افراد متوفی را در کنار بازماندگان زندهشان به تصویر کشیدهاند.
این پدیده با رشد جنبش معنویتگرایی همراه شد و عکاسانی چون ویلیام ماملر با ارائه تصاویری که در آنها اشباح ظاهر میشدند، شهرت و ثروت زیادی کسب کردند. یکی از معروفترین این تصاویر، عکسی است که گفته میشود مری تاد لینکلن، همسر آبراهام لینکلن، را در کنار روح شوهر درگذشتهاش نشان میدهد—عکسی که توجه گسترده عموم مردم را به خود جلب کرد.
منتقدان معتقد بودند این تصاویر با استفاده از شگردهای فنی عکاسی آن دوران، نظیر نوردهی مضاعف و استفاده دوباره از صفحات نگاتیو، ساخته شدهاند. با این حال، علیرغم شکوتردیدهای موجود، عکاسی ارواح به عنوان یک فصل ماندگار در تاریخ عکاسی و فرهنگ عامه باقی ماند.
