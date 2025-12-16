با توجه به هشدار هواشناسی، هموطنان از سفر و گردش به مناطق ییلاقی و کوهستانی به جد پرهیز نمایند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - محسن محمدنژاد مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان مازندران گفت: با توجه به هشدار هواشناسی و کاهش دما و بارش برف در روزهای آتی در سطح محورهای کوهستانی استان از هموطنان عزیز خواهشمندیم از سفر و گردش به مناطق ییلاقی و کوهستانی به جد پرهیز نمایند.
او افزود: در طول ۱۰۴۰۰ کیلومتر راه اصلی، فرعی و روستایی مازندران ۲۳ راهدارخانه فعالیت دارند که ۳۰۶ نفر از راهداران سخت کوش در قالب ۴۰ پایگاه و اکیپ راهداری زمستانی و با ۲۰۶ دستگاه ماشین آلات راهداری در ۳۷۰۰ کیلومتر از راههای برفگیر و کوهستانی با ارتفتی بالای هزار متر استان به انجام فعالیتهای راهداری زمستانی مشغولند.
محمدنژاد ضمن اشاره به این مطلب که در حال حاضر تمامی محورهای اصلی و شریانی استان باز و تردد در آنها برقرار است، گفت: با توجه به کاهش دما در سطح محورهای کوهستانی به کلیه رانندگانی که قصد تردد از محورهای کوهستانی را دارند توصیه میشود ضمن رعایت قوانین و مقرارت، تجهیزات و امکانات ایمنی از جمله زنجیر چرخ را همراه داشته باشند.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان افزود: با توجه به اینکه در زمان بحران و شرایط بد جوی اولویت کاری راهداران محورهای شریانی و اصلی بوده، از این رو از هموطنان عزیز خواهشمندیم با توجه به هشدارها و اطلاعیههای مکرر رسانههای حقیقی و مجازی از سفر و گردش به مناطق ییلاقی و کوهستانی به جد پرهیز نمایند.
محمدنژاد ضمن اعلام این خبر که موجودی انبار شن و نمک نیزکنترل شده است، استفاده حداقلی از نمک را برای جلوگیری از آسیب رساندن به ابنیه فنی راه ضروری دانست و افزود: در سایه حضور فعال و پر رنگ و چشمگیر راهداران در محورهای برفگیر استان به همراه اقدامات ایمنی اداره کل و فرهنگ سازی و رعایت قوانین و مقررات از سوی رانندگان عزیز انشاءا... شاهد کاهش تصادفات و فوتیهای ناشی از آن در سطح راههای استان باشیم.
مرکز مدیریت اطلاعات راهها و حمل و نقل جادهای استان نیز شماره تلفن ۱۴۱ (گویا) و همچنین سامانه پیام کوتاه ۱۰۰۰۰۱۴۱ آماده پاسخ گویی به مسافرین و مردم عزیز برای اطلاع از آخرین وضعیت راههای این استان میباشد.