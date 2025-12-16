به گفته سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان رابربا پیش‌بینی بارندگی‌های شدید و خطر بروز خسارت در شهرستان رابر دامپزشکی به دامداران هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- معینی با اشاره به پیش‌بینی‌های انجام شده در خصوص بارندگی‌های شدید و احتمال طغیان رودخانه‌ها و جاری شدن رواناب، از دامداران خواست: تمهیدات لازم را برای جلوگیری از بروز خسارت به واحد‌های دامداری در نظر بگیرند.

وی اظهار داشت: بارش‌های شدید و شرایط نامساعد جوی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش مشکلات بهداشتی و تهدید سلامت دام‌ها شود.


معینی بیان داشت:از این‌رو و با توجه به هشدار سازمان هواشناسی، توصیه می‌شود دام‌ها در اماکن دامی ایمن نگهداری شده و از استقرار دام، جایگاه‌ها و تجهیزات دامی در حریم رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق سیل‌خیز خودداری شود.
وی در پایان از دامداران خواست: با رعایت توصیه‌های فنی و بهداشتی و هوشیاری لازم در روز‌های پیش‌رو، از بروز خسارات احتمالی به دام‌ها و واحد‌های دامداری پیشگیری کنند.

برچسب ها: هشدار ، دامداران
