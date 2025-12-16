جانشین فرمانده انتظامی مازندران از کشف ۴۱ فقره سرقت کابل و دستگیری ۴ سارق در دو عملیات جداگانه در شهرستان بابل خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده  - سرهنگ صمد کلاگر جانشین فرمانده انتظامی مازندران گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت کابل و ایجاد نارضایتی شهروندان بابلی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.

او افزود: مأموران با رصد هوشمندانه و گشت‌زنی هدفمند، در دو عملیات جداگانه اعضای این باند که متشکل از ۴ سارق بودند را دستگیر کنند که این افراد نیز به ۴۱ فقره سرقت کابل در سطح حوزه استحفاظی بابل اعتراف کردند.

سرهنگ کلاگر با اشاره به اینکه متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را سریعاً از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

