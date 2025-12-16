باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز دوشنبه گفت که داروی فنتانیل را به عنوان یک سلاح کشتار جمعی طبقه‌بندی کرد و به این ترتیب کمپین دولت خود علیه کارتل‌های مواد مخدر در آمریکای لاتین را تشدید می‌کند.

ترامپ در حین امضای یک فرمان اجرایی که فنتانیل را در همان رده سلاح‌های هسته‌ای و شیمیایی قرار داد، گفت: «هیچ بمبی چنین کاری نمی‌کند — سالانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر می‌میرند، آنطور که ما می‌دانیم.»

با این حال، برخلاف ادعای ترامپ درباره تلفات فنتانیل، مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های ایالات متحده مجموع حدود ۸۰ هزار مرگ ناشی از مصرف بیش از حد در سال ۲۰۲۴ در این کشور را گزارش داده‌اند که حدود ۴۸ هزار مورد از آنها به دلیل مخدر سنتتیک بوده است.

این فرمان اجرایی گفت که «فنتانیل غیرقانونی بیشتر شبیه یک سلاح شیمیایی است تا یک ماده مخدر» و تولید و توزیع آن «امنیت ملی ما را تهدید می‌کند و بی‌قانونی را در نیم‌کره ما و مرز‌های ما شعله‌ور می‌سازد.»

طبقه‌بندی فنتانیل با جنگ دولت ترامپ علیه به اصطلاح «تروریست‌های مواد مخدر» هماهنگ است که شامل یک کمپین نظامی هدف قرار دادن قایق‌های قاچاق مواد مخدر با حملاتی شده که از اوایل سپتامبر تاکنون نزدیک به ۹۰ کشته برجا گذاشته است.

اما در حالی که ترامپ ادعا می‌کند هر قایق نابودشده — که بیش از ۲۰ مورد بوده — جان ۲۵ هزار آمریکایی را نجات می‌دهد، تصور می‌شود که این شناور‌ها در حال حمل کوکائین هستند نه فنتانیل مرگبارتر که عمدتاً از مکزیک به جای قایق از کلمبیا یا ونزوئلا به ایالات متحده قاچاق می‌شود.

ترامپ این حملات را با یک تحرک نظامی گسترده در کارائیب همراه کرده که شامل بزرگ‌ترین ناو هواپیمابر جهان و تعداد زیادی کشتی جنگی دیگر است، در حالی که در هفته‌های اخیر چندین هواپیمای نظامی آمریکا در امتداد ساحل ونزوئلا پرواز کرده‌اند.

در حالی که ترامپ و دولت او می‌گویند هدف از این تحرک نظامی مبارزه با قاچاق مواد مخدر است، نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، واشنگتن را متهم می‌کند که از قاچاق مواد مخدر به عنوان بهانه‌ای برای تغییر رژیم در کاراکاس استفاده می‌کند.

ایالات متحده تلاش کرده است این دو موضوع را به هم مرتبط کند و مادورو را به رهبری به اصطلاح «کارتل خورشیدها» متهم کرده که ماه گذشته آن را یک سازمان «تروریستی مواد مخدر» اعلام کرد و ۵۰ میلیون دلار برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری او شود، جایزه تعیین کرده است.

منبع: رویترز