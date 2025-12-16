باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه صهیونیستی «معاریو» از افزایش ده‌ها برابری درخواست‌های حمایت روانی در میان سربازان ارتش رژیم تروریستی اسرائیل خبر داد. این موج ناشی از پیامد‌های روانی انباشته شده از حوادث ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و جنگ‌های پس از آن است.

کارشناسان انجمن «ساهر» هشدار دادند که سربازان صهیونیستی پس از بازگشت از میدان نبرد، به دلیل شکاف عمیق میان تجربه جنگ و زندگی روزمره، با خطر شدید فروپاشی روانی و اجتماعی رو‌به‌رو هستند.

معاریو گزارش داد که مدل خدمت سربازی در رژیم تروریستی اسرائیل (ادغام نیرو‌های ذخیره در زندگی خانوادگی و کاری) باعث ایجاد تنش میان «هویت شهروندی» و «هویت جنگجویی» شده که احتمال رنج روانی و خودکشی در میان سربازان این رژیم تروریستی را افزایش می‌دهد.

این روزنامه صهیونیستی فاش کرد که از ابتدای جنگ تاکنون، ده‌ها مورد خودکشی و تلاش برای خودکشی در ارتش ثبت شده است. بخش بزرگی از این موارد در دوره انتقالی (۳ تا ۱۲ ماه پس از بازگشت از جنگ) رخ داده که در روانشناسی به آن «پنجره خطر فزاینده» می‌گویند.

آیلت بورد که یک روانشناس است در این خصوص گفته است: سرباز در میدان جنگ با مکانیسم بقا (هوشیاری بالا و سرکوب احساسات) عمل می‌کند که به او اجازه می‌دهد با وجود شوک، به کارش ادامه دهد. با پایان جنگ و کاهش آدرنالین، یک «خلاء ساختاری» ایجاد می‌شود؛ حمایت‌ها ناپدید می‌شوند و تجربیات پردازش‌نشده با تمام شدت فوران می‌کنند.

او ادامه داد که سربازان صهیونیستی در این مرحله شاهد پیدا شدن علائم پس از فاجعه (PTSD)، احساس گناه، پوچی وجودی و حس جدا افتادگی از جامعه غیرنظامی می‌شود.

منبع: المیادین