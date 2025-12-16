باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - چین روز سهشنبه بار دیگر از ژاپن خواست نخست وزیر سانای تاکایچی، اظهارات خود در مورد تایوان را پس بگیرد، بیش از یک ماه پس از آنکه تاکایچی گفت حمله به این جزیره که به صورت دموکراتیک اداره میشود میتواند تهدیدی برای موجودیت ژاپن تلقی شود.
گوئو جیاکون، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در یک نشست خبری گفت: «در مورد مسائل کلیدی، ژاپن هنوز در حال «فشار دادن خمیردندان» و «فرو بردن ناخن» است و سعی در مبهم کردن و سر در گم کردن موضوع دارد.» وی افزود که پکن «کاملاً با این موضوع مخالف است.»
روابط دیپلماتیک بین توکیو و پکن پس از آنکه تاکایچی اظهار داشت حمله فرضی چین به تایوان میتواند باعث واکنش نظامی توکیو شود، به پایینترین سطح خود در سالهای اخیر رسیده است.
منبع: رویترز