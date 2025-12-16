دریاچه بهشت خرم آباد جایی که آبیِ شفاف و زلال آب، همچون آینه‌ای آرام، آسمان و درختان سرسبز اطراف را در آغوش می‌کشد و ترکیبی خیال‌انگیز از رنگ، نور و طراوت می‌آفریند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - نسیم ملایم که بر سطح آب دریاچه بهشت خرم آباد می‌وزد، موج‌هایی نرم و دلنشین ایجاد می‌کند و سکوتی دلپذیر بر فضا حاکم است؛ سکوتی که تنها با آوای پرندگان و زمزمه‌ی طبیعت شکسته می‌شود.

این دریاچه، با چشم‌انداز مسحورکننده و آرامشی عمیق، پناهگاهی برای رهایی از هیاهوی زندگی روزمره و فرصتی برای تأمل و آرامش روح است.

 دریاچه‌ی بهشت خرم‌آباد یکی از جلوه‌های ناب و کم‌نظیر طبیعت استان لرستان به‌شمار می‌رود؛ جلوه‌ای که هر بیننده‌ای را به مکث، تماشا و شیفتگی وا‌می‌دارد و خاطره‌ای ماندگار از زیبایی بکر طبیعت در ذهن به‌جا می‌گذارد.

