باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - نسیم ملایم که بر سطح آب دریاچه بهشت خرم آباد می‌وزد، موج‌هایی نرم و دلنشین ایجاد می‌کند و سکوتی دلپذیر بر فضا حاکم است؛ سکوتی که تنها با آوای پرندگان و زمزمه‌ی طبیعت شکسته می‌شود.

این دریاچه، با چشم‌انداز مسحورکننده و آرامشی عمیق، پناهگاهی برای رهایی از هیاهوی زندگی روزمره و فرصتی برای تأمل و آرامش روح است.

دریاچه‌ی بهشت خرم‌آباد یکی از جلوه‌های ناب و کم‌نظیر طبیعت استان لرستان به‌شمار می‌رود؛ جلوه‌ای که هر بیننده‌ای را به مکث، تماشا و شیفتگی وا‌می‌دارد و خاطره‌ای ماندگار از زیبایی بکر طبیعت در ذهن به‌جا می‌گذارد.