پیکر بی جان بانوی کوهنورد در یخچال کافر دره دماوند پیدا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامعلی فخاری اشرفی مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران از کشف پیکر بانوی کوهنوردی که به‌صورت انفرادی عازم صعود به قله دماوند شده بود خبر داد و گفت: پیکر خانم طاهره حاصلی، در ارتفاع ۴۶۰۰ متری جبهه جنوبی این قله با کمک نجاتگران هلال احمر مازندران و آمل همراه با حضور عملیاتی پهباد‌ها و ریز پرنده‌های هلال احمر کشف شد.

او افزود: در ساعت ۱۴:۳۵ روز یکشنبه ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴، گزارشی از سوی قرارگاه کوهنوردی پلور مبنی بر مفقودی یک کوهنورد در ارتفاعات ضلع جنوبی قله دماوند دریافت شد.

فخاری ادامه داد: گروه‌های تخصصی امداد و نجات کوهستان از پایگاه رینه و شعبه آمل با به‌کارگیری توان زمینی و پهپادی ریز پرند‌ه‌ها در چند محور عملیاتی بلافاصله جست‌و‌جو را آغاز کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران گفت: با توجه به شرایط نامساعد جوی و برودت هوا، عملیات جست‌و‌جو با رعایت کامل اصول ایمنی انجام و سرانجام پیکر این کوهنورد در ارتفاع ۴۶۰۰ متری دماوند کشف شد.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۱۷
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۹ ۲۵ آذر ۱۴۰۴
از زندگی خسته شده بوده رفته خودکشی
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۶ ۲۵ آذر ۱۴۰۴
توی این آب و هوا و ....چی را می خواستی ثابت کنی؟!!!!
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۴ ۲۵ آذر ۱۴۰۴
من که واقعا خیلی ناراحت شدم . خدایا در این کره خاکی چه اتفاقاتی که نمی افتاد ! خانمی تنها در کوهستان سرد چه می کند ؟!
خانم چراغ خانه است و باید در خانه باشد .
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۲ ۲۵ آذر ۱۴۰۴
بنده خدا تک و تنها کجا میرفتی ؟ قهرمان بازی در اوردن دیگه چه کاریه اخه؟ اونم تو این فصل سال .
۱
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۹ ۲۵ آذر ۱۴۰۴
اگه عقل داشت این فصل از سال (آن هم تنها) به کوهنوردی نمی رفت.
۰
۵
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۳:۰۴ ۲۵ آذر ۱۴۰۴
آخر بیکارید کجا میروید
۲
۴۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۹ ۲۵ آذر ۱۴۰۴
مستقیم به قبرستان!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۹ ۲۵ آذر ۱۴۰۴
اون هم تو این فصل!!
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۳:۰۴ ۲۵ آذر ۱۴۰۴
آخه این موقع سال برای صعوود اقدام می کنن؟!!!!
۲
۴۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۰ ۲۵ آذر ۱۴۰۴
مَثَل : «عقل که نباشد جان در عذاب است» اینجا مصداق پیدا می کنه
