پیکر بی جان بانوی کوهنورد در یخچال کافر دره دماوند پیدا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامعلی فخاری اشرفی مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران از کشف پیکر بانوی کوهنوردی که به‌صورت انفرادی عازم صعود به قله دماوند شده بود خبر داد و گفت: پیکر خانم طاهره حاصلی، در ارتفاع ۴۶۰۰ متری جبهه جنوبی این قله با کمک نجاتگران هلال احمر مازندران و آمل همراه با حضور عملیاتی پهباد‌ها و ریز پرنده‌های هلال احمر کشف شد.

او افزود: در ساعت ۱۴:۳۵ روز یکشنبه ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴، گزارشی از سوی قرارگاه کوهنوردی پلور مبنی بر مفقودی یک کوهنورد در ارتفاعات ضلع جنوبی قله دماوند دریافت شد.

فخاری ادامه داد: گروه‌های تخصصی امداد و نجات کوهستان از پایگاه رینه و شعبه آمل با به‌کارگیری توان زمینی و پهپادی ریز پرند‌ه‌ها در چند محور عملیاتی بلافاصله جست‌و‌جو را آغاز کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران گفت: با توجه به شرایط نامساعد جوی و برودت هوا، عملیات جست‌و‌جو با رعایت کامل اصول ایمنی انجام و سرانجام پیکر این کوهنورد در ارتفاع ۴۶۰۰ متری دماوند کشف شد.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران