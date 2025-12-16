وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران وارد مسکو شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه در ادامه رایزنی‌های فشرده منطقه‌ای برای دیدار و مذاکره با سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه و جمعی از مقامات سیاسی، پارلمانی و اندیشمندان این کشور وارد مسکو شد.

 

برچسب ها: سید عباس عراقچی ، وزیر امور خارجه ، روسیه
