باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - افزایش موارد ابتلا به بیماریهای تنفسی و نگرانیهای فزاینده شهروندان، دکتر الهام نوریزاده، رئیس مرکز بهداشت خرمآباد، در گفتوگو با خبرنگار ما، ابعاد تازهای از وضعیت ویروس آنفولانزا در سال جاری را تشریح کرد و نسبت به عادیانگاری این بیماری هشدار جدی داد.
وی با اشاره به شباهت علائم بیماریهای تنفسی گفت:«تب، سرفه، بدندرد، گلودرد و ضعف عمومی از جمله علائمی هستند که در بسیاری از بیماریهای تنفسی مشترکاند و همین موضوع باعث شده تشخیص دقیق برای مردم دشوار شود. متأسفانه برخی افراد تصور میکنند با یک سرماخوردگی ساده مواجهاند، در حالی که ممکن است به آنفولانزای شدید مبتلا باشند.»
نوریزاده در بخش دیگری از سخنان خود به موضوعی حساس و قابل تأمل اشاره کرد و افزود:«ویروس آنفولانزا امسال پس از تولید واکسن، دچار تغییرات و جهشهای مختلفی شده است. این جهشها میتوانند شدت بیماریزایی ویروس را افزایش دهند و حتی اثربخشی برخی اقدامات پیشگیرانه را تحت تأثیر قرار دهند؛ به همین دلیل، رعایت اصول بهداشتی بیش از هر زمان دیگری ضروری است.»
رئیس مرکز بهداشت خرمآباد با انتقاد از بیتوجهی برخی شهروندان به توصیههای بهداشتی تصریح کرد:«برگزاری تجمعات، حضور در اماکن شلوغ، دورهمیهای خانوادگی و عدم استفاده از ماسک، عملاً به تداوم زنجیره انتقال ویروس کمک میکند. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که استفاده از ماسک و کاهش تماسهای غیرضروری نقش تعیینکنندهای در کنترل شیوع بیماریهای ویروسی دارد.»
وی همچنین به یکی از باورهای نادرست رایج در جامعه اشاره کرد و گفت:«متأسفانه هنوز هم شاهد مصرف خودسرانه آنتیبیوتیک در میان بیماران مبتلا به آنفولانزا هستیم. آنتیبیوتیکها هیچ تأثیری بر ویروس آنفولانزا ندارند و مصرف بیرویه آنها میتواند منجر به مقاومت دارویی، آسیب به سیستم ایمنی و بروز عوارض جدی شود.»
دکتر نوریزاده در پایان با تأکید بر مسئولیت اجتماعی شهروندان خاطرنشان کرد:«در صورت مشاهده علائم بیماری، افراد باید از حضور در محل کار، مدارس و تجمعات خودداری کرده و به توصیههای کادر درمان توجه کنند. بیتوجهی به این هشدارها میتواند آنفولانزا را از یک بیماری قابل کنترل، به بحرانی جدی برای نظام سلامت تبدیل کند.»
این هشدارها در حالی مطرح میشود که آمار مراجعات بیماران تنفسی به مراکز درمانی خرمآباد رو به افزایش است و مسئولان بهداشتی از مردم میخواهند با هوشیاری، همکاری و پرهیز از رفتارهای پرخطر، مانع از گسترش بیشتر این ویروس شوند.