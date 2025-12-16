رئیس پلیس راهور شهرستان کرمان از وقوع ۱۴۲ تصادف خسارتی درون شهری از آغاز بارش ها در شهر کرمان خبر داد‌

باشگاه خبرنگاران جوان_ سرهنگ پورموسی با اشاره به وقوع ۱۴۲  تصادف خسارتی و یک مورد تصادف جرحی از صبح تا ظهر امروز در پی شروع نزولات آسمانی، به شهروندان توصیه کرد: ضمن خودداری از ترددهای غیر ضروری در سطح شهر، همان سرعت مجاز درون شهر را نیز در این شرایط به نصف کاهش دهند.

وی بر رعایت سرعت مطمئنه، مواظبت هنگام ورود ناگهانی به مکان های جمع شدن آب در خیابان‌ها، رعایت فاصله طولی مضاعف با سایر خودروها، پرهیز از ترمزهای ناگهانی، انجام گردش به طرفین به آهستگی و با احتیاط تاکید کرد.

رئیس پلیس راهور شهرستان کرمان از شهروندان خواست ضمن تمیز نگه داشتن شیشه خودرو برای افزایش کیفیت دید، از سالم بودن برف پاک کن ها هم اطمینان حاصل کرده و ضمن استفاده از چراغ های کوچک خودرو در محل های با دید کمتر، از توقف دوبل در مکان های ممنوعه و معابر کم عرض خودداری کنند.

منبع: پلیس کرمان 

