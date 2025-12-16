درحالیکه قطر، عربستان و ترکیه در صف خرید اف-۳۵ هستند؛ اسرائیل نگران از دست رفتن برتری هوایی خود، از آمریکا درخواست امتیازات جبرانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گزارشهای رسانهای در «کانال ۱۲» رژیم تروریستی اسرائیل فاش کردند که دولت قطر وارد مذاکرات پیشرفتهای با واشنگتن برای خرید جنگندههای F-۳۵ شده است. این تحول پس از آن رخ داد که آمریکا تمایل خود را برای فروش این جنگندههای رادارگریز پیشرفته به ترکیه و عربستان نشان داد؛ موضوعی که موجی از نگرانی را در داخل رژیم تروریستی اسرائیل برانگیخته است.
نهادهای امنیتی و نظامی رژیم تروریستی اسرائیل با نگرانی این تحولات را دنبال میکنند، زیرا بیم آن دارند که «برتری کیفی» نیروی هوایی این رژیم تروریستی آسیب ببیند. در همین راستا، تلآویو در حال تدوین فهرستی از مطالبات و امتیازات جبرانی از دولت آمریکا، شامل اسکادرانهای هوایی اضافی و تسلیحات پیشرفتهتر است.
ارزیابیهای رژیم تروریستی اسرائیل نشان میدهد که حاشیه مانور آنها محدود شده است؛ چرا که تاخیر در تصمیمگیری ممکن است باعث شود اولویت این رژیم تروریستی نزد شرکتهای سازنده آمریکایی کاهش یابد.
در همین راستا سفارت آمریکا در آنکارا حدود یک هفته پیش اعلام کرد که بازگشت ترکیه به برنامه F-۳۵ مشروط به کنار گذاشتن سامانه موشکی S-۴۰۰ روسیه است. از سویی دیگر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم تروریستی اسرائیل، صراحتا مخالفت خود را با فروش این جنگندهها به عربستان اعلام کرده و در تماس با مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، بر ضرورت حفظ برتری نظامی این رژیم تاکید کرده است.
وی اظهار داشت: «مخالفت ما با فروش F-۳۵ به ترکیه چندین برابر بیشتر از مخالفت با فروش آن به عربستان است و فکر نمیکنم این اتفاق (فروش به ترکیه) به این زودیها رخ دهد.»
منبع: المیادین