ریابکوف در مصاحبه‌ای با شبکه خبری‌ای‌بی‌سی گفت که او «بسیار مطمئن و تقریباً متقاعد شده است که ما در آستانه حل این بحران وحشتناک هستیم.»

وی همچنین اظهار داشت که مسکو «هیچ درکی» از مذاکرات برلین بین ایالات متحده و اوکراین ندارد، اما در مورد دونباس، نووروسیا و کریمه «هیچ گونه امتیازی نخواهد داد.» او تأکید کرد: «عملیات ویژه نظامی روسیه به دلیل توسعه رویداد‌ها در مسیری کاملاً اشتباه، اجتناب‌ناپذیر بود.»

علاوه بر این، این مقام روسی تلاش‌های دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا را مورد استقبال قرار داد و تأکید کرد که روسیه خواهان پایان جنگ است و آماده است برای «رفع اختلافات» در رویکرد تلاش کند.

بر اساس گزارش منابع آگاه، مذاکره‌کنندگان آمریکایی در جریان گفت‌و‌گو‌های صلح در برلین به اوکراین گفته‌اند که باید موافقت کند نیروهایش را از منطقه شرقی دونتسک به عنوان بخشی از یک توافق برای پایان جنگ خارج کند.

یک نظرسنجی که روز دوشنبه منتشر شد، بر چالش پیش رو تأکید کرد و نشان داد سه‌چهارم اوکراینی‌ها با امتیازات بزرگ در هر توافق صلحی مخالفند. این نظرسنجی که توسط مؤسسه جامعه‌شناسی بین‌المللی کییف انجام شده، نشان می‌دهد ۷۲درصد اوکراینی‌ها برای یک توافق که خط مقدم جبهه را در وضعیت فعلی متوقف کند و حاوی برخی مصالحه‌ها باشد، آماده‌اند.

با این حال، ۷۵درصد معتقدند طرحی که دوستانه با روسیه باشد و شامل واگذاری قلمرو بیشتر اوکراین یا محدود کردن اندازه ارتش آن بدون دریافت تضمین‌های امنیتی روشن شود، «کاملاً غیرقابل قبول» است.

