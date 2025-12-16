باشگاه خبرنگاران جوان - حسین سیمایی وزیر علوم روز سه شنبه در حاشیه در آیین بیستوششمین جشنواره پژوهشگران، فناوران و نوآوران کشور، گفت: کشور ما نیازمند توسعه علمی است، چرا که توسعه علمی زیربنای پیشرفت و توسعه کشور محسوب میشود.
وی ادامه داد: تجلیل از پژوهشگران برتر کشور کمترین کاری بود که میتوانستیم برای احترام به مقام محققان انجام دهیم.
وزیر علوم گفت: قانونگذار از مالیات به عنوان یک ابزار سیاستگذاری استفاده کرده است تا هم صنعت تقویت شود و هم زیرساختهای پژوهشی دانشگاهها تأمین گردد. به این ترتیب، صنعت میتواند در توسعه دانشگاه سرمایهگذاری و برای تأمین زیرساختهای آزمایشگاهی و پژوهشی دانشگاه کمک کند و از طرف دیگر، همه آنچه سرمایهگذاری میکند، با تأیید دانشگاه به عنوان مالیات پرداختی محاسبه و برای آن مفاصا حساب صادر میشود.
سیمایی ادامه داد: این در واقع یک ابزار «برد–برد» است؛ هم دانشگاه ما توسعه پیدا میکند و هم صنعت تقویت میشود. تنها مشکل اجرایی آن بود که برخی صنعتگران گله داشتند که آنچه سرمایهگذاری میکنند، توسط سازمان مالیاتی پذیرفته نمیشود.
وی یادآورشد: در تفاهمنامهای که روز پنجشنبه ۲۰ آذرماه با حضور وزیر امور اقتصاد و دارایی امضا شد، سید علی مدنی زاده ضمانت مفاصا حسابها را بر عهده گرفت؛ بنابراین زمینه همکاری میان دانشگاه و صنعت کاملاً مهیا شد.
