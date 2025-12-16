برای جلوگیری از کم خونی ناشی از فقر آهن، مصرف غذا‌های غنی از آهن ضروری است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دکتر یلنا شفرانسکایا، متخصص غدد درون ریز، توضیح داد که برای جلوگیری از کم خونی ناشی از فقر آهن، مصرف غذا‌های غنی از آهن ضروری است.

او توضیح داد که غذا‌های غنی از آهن باید در رژیم غذایی گنجانده شوند، مانند جگر گاو، بوقلمون، مرغ، گوشت گوساله، ماهی و میگو. همچنین می‌توان با افزودن غلات، حبوبات و گوجه فرنگی، همراه با میوه‌هایی مانند میوه گل رز، توت فرنگی، انار، خرمالو و سیب که منابع مهم این ماده مغذی ضروری هستند، رژیم غذایی را متنوع کرد.

این پزشک خاطرنشان کرد که کم خونی ناشی از فقر آهن منجر به کاهش کارایی انتقال اکسیژن در خون می‌شود که به تدریج بر سلامت فرد تأثیر می‌گذارد و باعث خواب آلودگی و ضعف می‌شود.

او تأکید کرد که علل آن اغلب در زنان در سن باروری فیزیولوژیکی است که شایع‌ترین آن خونریزی شدید قاعدگی است، در حالی که در سایر گروه‌ها، ممکن است ناشی از بیماری‌های روده‌ای باشد که مانع جذب طبیعی آهن یا جراحی‌های قبلی مانند گاسترکتومی جزئی می‌شود.

شفرانسکایا تأکید کرد که اجتناب از پروتئین حیوانی بر سطح آهن در بدن تأثیر می‌گذارد، زیرا بدن آهن را از غذا‌های گیاهی سه تا پنج برابر کمتر از گوشت قرمز جذب می‌کند. بنابراین، هنگام پیروی از یک رژیم غذایی گیاهخواری دقیق، ترکیب منابع آهن گیاهی مانند حبوبات، اسفناج و گندم سیاه با غذا‌های سرشار از ویتامین C برای افزایش جذب مهم است.

منبع: gazeta.ru

برچسب ها: کمبود آهن ، غذای آهنی ، ماهی و بچه ماهی ، ویتامین
